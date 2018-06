Zachránili mi dědečka, vysvětluje student, proč chce darovat krev

Liberecký kraj – Před deseti lety měl jeho dědeček těžkou havárii. Výsledkem byly mnohočetné zlomeniny i vnitřní krvácení. Lékařům se muže podařilo zachránit.

Darování krve.Foto: Lenka Plačková

Mimo jiné i díky opakované transfúzi krve, kterou těžce zraněný muž kvůli velkým ztrátám dostal. Od neznámých dárců. Od všech těch, kteří krev chodí několikrát ročně darovat a berou to jako samozřejmost.

„Nedávno jsme se o tom bavili doma. Můj otec chodil pravidelně darovat krev, když jsem byl ještě menší, takže se o tom u nás dost mluvilo. Po dědově bouračce ještě víc,“ říká 19letý student průmyslovky z Jablonce nad Nisou. Teď o tom začal uvažovat i on sám. „Naše rodina má kvůli dědovi co vracet, ale myslím, že darovat krev by mělo být samozřejmostí. Jakýmsi poplatkem za to, že můžeme žít v té nejlepší části světa,“ zamýšlí se student.

K odběru se chystá teď o prázdninách. Věkovou hranici už překonal, dárcem se může stát každý od 18 do 65 let. Teď ještě musí splnit zdravotní limity. „Základní podmínkou pro registraci nového dárce je kromě věku i vyhovující zdravotní stav,“ potvrzuje staniční sestra transfúzního oddělení KNL Valerie Fojtová.

Před samotným odběrem čeká totiž dárce pohovor s lékařem nebo odbornou sestrou a vyšetření na kompletní krevní obraz. Je jim změřen i krevní tlak a puls a prvodárci navíc absolvují základní interní vyšetření. „Každá jednotka odebrané krve je pak laboratorně vyšetřena, takže dárci získají jako bonus informaci o svém zdravotním stavu,“ doplňuje Fojtová.

PŘEHLED ZÁSOB NA WEBU

Informace o možnostech dárcovství krve lidé najdou na webu nemocnice www.nemlib.cz/darovani-krve. „A to včetně aktuálních zásob jednotlivých krevních skupin,“ připomíná mluvčí nemocnice Václav Řičář. V případě, že je krve skupiny daného zájemce zrovna zásoba, využijí i jeho pomoci k odběru krevní plazmy.

Mladík uvažuje i o tom, že vstoupí do registru dárců kostní dřeně. Také k tomu ho vedl důvod z vlastní rodiny. „Když byla moje sestra malá, měli doktoři podezření, že onemocněla leukémii. Naštěstí se to nepotvrdilo, ale kdyby ano, možná bych mohl být jediný, kdo jí mohl pomoci,“ svěřuje se student. „Toho se ale trochu bojím, něco jsem si o tom přečetl a vím, že to je bolestivé,“ dodává.

Tady se ale často zaměňují dvě věci vstup do registru dárců a vlastní odběr kostní dřeně, který se provádí na specializovaných pracovištích. Jeho obavy jsou tedy předčasné. Do registru dárců kostní dřeně se člověk dostane pouze na základě odběru vzorku krve. „Liberec patří mezi deset vybraných pracovišť, kde se odebírá,“ potvrdila primářka transfúzního oddělení KNL Renata Procházková.

Teprve v případě, že by byl dárce na základě údajů v registru a shody s případným příjemcem vybrán, došlo by k samotnému odběru kostní dřeně na specializovaném pracovišti v Plzni.