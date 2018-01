Záchranka kupuje nové sanitky opět od Mercedesu

Liberecký kraj – Vozy, na které si v minulosti záchranáři stěžovali, dodá opět společnost Fosan. Až dvacet dva nových sanitek koupí Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Zakázku vyhrála společnost Fosan, která kraji dodá vybavená vozidla Mercedes Benz Sprinter.

Ilustrační foto.Foto: ZZS LK

Na stejné vozy si přitom záchranáři stěžovali, teď mají být ale vylepšené. Vítězství Fosanu vyplývá z informací na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek. Záchranka za ně zaplatí 75,9 milionů korun bez DPH, což je o téměř milion korun více, než byla odhadovaná cena. Fosan v soutěži porazil firmy M300 a Baus – AT Czech. Ty sice nabídly výrazně nižší cenu (Baus o 6 milionů), ale byly z tendru vyloučeny kvůli nesplnění požadavků.

ŘIDIČI SI STĚŽOVALI NA PODVOZEK A ODPRUŽENÍ

Podle smlouvy má ZZSLK odebrat 12 vozidel v provedení nosítek do 200 kilogramů a 10 do 300 kilogramů. Prvních deset mají dostat letos, po šesti v dalších dvou letech. Stejná firma vyhrála soutěž krajské záchranky už v roce 2015, kdy ZZSLK koupila 20 vozidel za 66 milionů korun. Kraj nechal před soutěží promluvit do zadávací dokumentace i řidiče sanitek, ti už dříve uvedli, že nejsou spokojeni s kvalitou podvozku a odpružením.

Podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Přemysla Sobotky by neměly být ale teď problémy takové. „Vycházeli jsme při přípravě zadávací dokumentace ze zkušeností z provozu, finální podoba akceptovala zásadní připomínky našich zaměstnanců,“ dodal Sobotka. Podle něj nová vozidla doznala menších úprav, které směřují k lepšímu komfortu při práci s pacientem. Jde například o vzduchové odpružení zadní nápravy se snižováním výšky při otevření zadních dveří nebo skládací pojízdné křeslo, takzvaný schodolez.Po dodávce deseti vozidel bude letos krajská záchranka mít celkem třicet sanitek. Starší sanitky Volkswagen zůstávají ještě jako záložní.