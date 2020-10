Šest zbrusu nových sanitek za 25,2 milionu korun obdrží ještě tento měsíc od dosluhujícího vedení kraje Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK). Důvodů pro pořízení nových vozidel zdravotnické záchranné službě je podle něj hned několik. „Zejména nám jde o ochranu zdraví občanů a reagujeme také na koronavirovou dobu, kdy je každé vozidlo navíc velkým přínosem,“ uvedl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Přemysl Sobotka.

V současně době vyjíždí za svými pacienty denně po celém kraji 31 sanit. Zdravotníci v Jablonci nad Nisou, Liberci, České Lípě a Semilech dále disponují jedním záložním vozidlem. Dvě sanity navíc využívají záchranáři k odběrům vzorků při podezření na nákazu koronavirem.

Nové sanitky nejsou jedinou „injekcí“ do vozového parku krajské záchranky, která po výbuchu nebezpečných látek v Hamru na Jezeře loni v listopadu musela z důvodu kontaminace dočasně vyřadit pět vozů. Už loni dostala od kraje 10 nových sanit a vozů s vybavením pro záchranáře a pro rychlou lékařskou pomoc. „Jedná se o postupnou obměnu a jsme za to kraji velmi vděčni. Díky tomuto přístupu už se nemůže opakovat situace jako před lety, kdy byly ve vozovém parku sanitky na hranici životnosti,“ ocenil mluvčí ZZS LK Michael Georgiev.

Co tedy dělá libereckým záchranářům vrásky, není technika, ale lidé. „Aktuálně nám chybí 15 lékařů a 8 řidičů sanitek,“ potvrdil mluvčí ZZS LK.

S nedostatkem řidičů se záchranka potýká dlouhodobě. Posilu hledá i prostřednictvím inzerátů nebo svých stránek. O zájem by nebyla nouze, problém je v legislativě. „Preferovali bychom zkušené, vyježděné řidiče, ale pokud se takoví najdou, nemůžeme je přijmout bez kurzu pro řidiče – záchranáře. Ten ale stojí 40 tisíc a trvá zhruba rok,“ popsal Georgiev.

Situaci řeší tím, že zaměstnávají absolventy oboru zdravotnický záchranář. Tedy diplomované specialisty z vyšší odborné nebo vysoké školy. Ti sice kurz mají, zato jim shází zkušenost. Ale ani to pro záchranku není východiskem. „My sice můžeme vzít vysokoškolského absolventa, ale řekněme si na rovinu, kolik kilometrů může mít takový čerstvý absolvent najeto?“ konstatuje Georgiev.

Dřív přijímala záchranka třeba hasiče ve výsluze. „Byli to čtyřicátníci zvyklí jezdit s modrým majáčkem. Jenže to už bohužel dnes bez absolvování příslušného kurzu nejde. Aby byli lidé ochotni si kurz zaplatit a věnovat tomu rok času, tomu zase bohužel neodpovídají platy řidičů záchranky,“ dodal.

I když situace s řidiči či lékaři není právě ideální, nehrozí podle Georgieva kolapsem. A to ani v případě nedostatku lékařů záchranky. „Poskytovaná péče není nijak omezena, situace řešíme službami na dohodu,“ vysvětlil Georgiev.

Vyjíždět budou od lomu

Liberecký kraj s pomocí evropských dotací pracuje také na vylepšení výjezdových základen, odkud se žluté sanitky vydávají pro pacienty ohrožené na životě do celého kraje. Často i do špatně přístupných terénů, nezřídka s asistencí členů horské služby. Po modernizaci základny v Rokytnici nad Jizerou přijde na řadu i Jablonec nad Nisou, Hrádek a Frýdlant. Tam by mělo navíc vzniknout i výukové a výcvikové středisko. Nové sídlo záchranky by mělo vyrůst také v Liberci, nad křižovatkou U lomu. Město už na kraj přepsalo vybraný pozemek.