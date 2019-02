Liberec - Výrazně lepší vybavení začne využívat záchranná služba Libereckého kraje. Od včerejška má v ostrém provozu nové operační středisko a během 14 dnů nasadí 20 nových sanitek.

Nový dispečink záchranky | Foto: ZZS LK

Jsou vybavené i tablety, které umožňují do nemocnic zasílat základní informace o pacientovi elektronicky. Tři projekty stály skoro 140 milionů Kč, většina nákladů se hradila z evropské dotace. Záchranná služba se díky nim posunula o generaci dopředu.

„Připravovali se na to několik měsíců," uvedl vedoucí operátor krajské záchranky Petr Matějíčka. S novým systémem se podle něj zásadně změní styl práce z jednostupňového na dvoustupňový. „V jednostupňovém celou výzvu zpracoval od začátku po předání pacienta nemocnici jeden dispečer." Nyní bude jeden operační komunikovat jen s volajícím, další náležitosti spojené se zásahem bude mít na starost někdo jiný. „Za den máme až 400 volání, výjezdů je běžně 150 až 170, někdy ale i 250," uvedl vedoucí operátor.

Díky moderním technologiím mají operační mnohem lepší mapové podklady i přehled o pohybu sanitek v terénu. Na obrazovce dispečer například vidí, za jak dlouho sanitka dojede k místu zásahu. Nové vozy jsou vybavené kamerami a v operačním středisku tak mohou i vidět, co se přímo děje na místě zásahu. Nová operační střediska mají v Liberci i hasiči a policie, zjednoduší se tak vzájemná spolupráce. „Doteď se jednalo o hlasovou komunikaci, což zdržovalo. Nově přejdeme na datovou komunikaci," dodal Matějíčka. Stěhováním do bývalé restaurace v areálu krajské nemocnice v Liberci si podle něj pracovníci operačního střediska výrazně polepší. „Osm let jsme byli v provizorních podmínkách. Nové prostory jsou dvakrát větší a máme třeba i výškově nastavitelné stoly," uvedl. Stoly umožňují, aby operační při dvanáctihodinové službě nemusel jen sedět, ale oznámení může přijímat i ve stoje.

Nové sanitky začne záchranná služba postupně nasazovat ode dneška. „Je to intenzivní péče na kolech," uvedl lékařský náměstek krajské záchranné služby Jan Lejsek. Vozy jsou vybavené nejmodernějšími přístroji. Například defibrilátor umí poslat křivku EKG na kardiologii do nemocnice. Každá sanita bude vybavena i tabletem, informace o pacientovi tak bude posílat posádka do nemocnice elektronicky v předstihu. Záchranáři naopak mohou využívat data, která mají o pacientech v liberecké nemocnici. „Postupně chceme s nemocnicemi spolupráci rozšiřovat," dodal Lejsek. Nový dispečink stál 33 milionů korun, informační technologie zhruba 25 milionů a sanitky téměř 80 milionů.