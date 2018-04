Začínají zápisy do škol. V Jablonci očekávají u zápisu kolem pěti set dětí

Jablonecko – V úterý odpoledne to v budově Základní školy Sportovní v Tanvaldu žilo. Probíhal tu totiž zápis budoucích prvňáčků.

Zápis do školy, ilustrační foto.Foto: Foto: archiv Deníku

„Jako pokaždé máme připraveny dvě třídy, obě kapacitně do dvaceti dětí. Stejně jako loni je zaplníme,“ sdělila ředitelka školy Ivana Stěhulová.

Zápisy v devíti jabloneckých základních školách se uskuteční ve čtvrtek 5. dubna. „Já se už do školy těším, protože se mnou půjde do třídy kamarád,“ prozradil Martínek, kterého rodiče budou vysílat do Základní školy Liberecká v Jablonci. „Nervozitu si nepřipouštíme, ale samozřejmě je. Byli jsme se ve škole podívat a jsme spokojeni. Klidně bych šel do školy znovu,“ směje se Martínkův tatínek.

Primárně by děti s rodiči měly v Jablonci přijít do školy ve svém školském obvodu, v němž mají trvalé bydliště. Obecnou vyhláškou stanovený školský obvod jim garantuje přijetí.

DO ŠKOLNÍ LAVICE V ŠESTI LETECH

„V Jablonci je devět školských obvodů, dvou soukromých škol se obvody netýkají,“ upřesnil náměstek primátora pro školství Miloš Zahradník. Ke školní docházce je podle zákona povinné přihlásit dítě, které dovrší do 31. srpna 2018 šestý rok věku. „Dostavit se musí také ti, jejichž dětem byl v předešlém roce povolený odklad,“ doplnil Zahradník.

S sebou rodiče musí mít rodný list dítěte, svůj občanský průkaz a ti, kdo žádají o odklad povinné školní docházky, doloží také doporučení od školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického logopeda. Rodiče mají právo si školu pro své dítě vybrat. „Riskují tím však, že dítě nemusí být do vybrané školy přijato kvůli nedostatečné kapacitě,“ připomíná Zahradník.

Kapacitní možnosti základních škol v Jablonci jsou omezené, proto školy otevřou stejný počet prvních tříd jako loni. Do lavic devatenácti prvních tříd usedlo v září minulého roku 494 dětí, o rok dříve to bylo 509 dětí. „Obecně přichází z mateřských škol dětí stále hodně, proto jsou počty v prvních třídách o dost vyšší než před pár lety, někde se blíží až k zákonem povoleným třiceti,“ vysvětlila vedoucí oddělení školství, kultury a sportu jablonecké radnice Zdeňka Květová. Letos se tak u zápisu jen v Jablonci očekává opět kolem 500 dětí.

V Železném Brodě přijme Základní škola Pelechovská děti „z levého břehu Jizery“, škola Školní tedy z pravého. Zápis budoucích prvňáčků proběhne v Železném Brodě v úterý 10. a ve středu 11.

Kde přihlásit budoucí prvňáčky

Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Jablonci na školní rok 2018/2019 proběhne 5. dubna od 12 do 18 hodin zde:

ZŠ Liberecká 26, ZŠ 5. května 76 (v budově Sokolí 9), ZŠ Na Šumavě 43 (v budově Švédská 12), ZŠ Pasířská 72, ZŠ Mšeno (Mozartova 24), ZŠ Pivovarská 15, ZŠ Jbc-Mšeno (Arbesova 30), ZŠ Jbc-Rýnovice (Pod Vodárnou 10).

Od 13 do 18 hodin zde: ZŠ Kokonín (Rychnovská 216)

Soukromá ZŠ Antonína Bratršovského v Opletalově ulici zapisuje budoucí prvňáčky už dnes, ve středu 4. dubna od 8 do 12 a od 13 do 17:30 hodin.