V srdci Českého ráje ani letos nebude chybět oblíbený rodinný festival Sedmihorské léto. Vystoupí například Divokej Bill, Karel Plíhal, Anna K. nebo Arakain & Lucie Bílá, ale k vidění a slyšení budou také zajímavá divadelní představení a filharmonie. Brány areálu, kde se jubilejní 10. ročník akce odehrává, se poprvé otevřou už v neděli 30. června.

Tento festival je tak trochu jiný než ostatní. Nejenže je v komorním duchu, ale nabízí také jedinečné panorama zříceniny Trosky. Původně jednodenní folkrockový festival se během pár let rozrostl na jednu z největších a nejnavštěvovanějších akcí v Českém ráji. Celoletní pásmo kulturních akcí přináší hvězdy herecké i muzikantské. „Kromě českých i slovenských legend na festivalu vystoupili třeba němečtí Alphaville, Paddy Kelly z legendárních Kelly Family nebo britští Smokie,“ upozornila duše celého dění Jitka Maděrová.

I pro léto 2019 připravili pořadatelé pořádnou dávku kultury, která nadchne všechny věkové kategorie od milovníků folku až po vyznavače klasiky. Na své si tak přijdou fandové kapely Arakain a Lucie Bílé, akustický koncert přiveze se svou skupinou Anna K. Zpěvák kapely Divokej Bill Václav Bláha slibuje, že návštěvníci jejich koncertu nepřijdou o hity jako Znamení, Plakala, Čmelák i Malování. „Přivezeme to nejlepší, co máme. Já vždycky upřednostňoval krátké festivalové koncerty, ale poslední dobou mě víc baví delší samostatný. Není to takový úprk, člověk může pohovořit k lidem, můžou se zahrát třeba i pomalejší pecky, pak to samozřejmě zase napálit a přidávat do aleluja. Máme dokonce i tři novinky, tak dojde možná i na ně. Moc se těšíme, bude to pěkný večer,“ vzkázal Bláha.

POP I POETIKA

Sedmihorské léto se však nebojí velkého hudebního rozptylu, nadšení proto budou milovníci nejpopulárnějších popových melodií všech dob v podání Filharmonie Hradec Králové a především skvělé zpěvačky Dashy v programu Dasha Symphony. Dojde i na poetický folk v podání Karla Plíhala.

Celé letní kulturní dění Sedmihorského léta odstartuje v neděli 30. června divadelním představením Plnou parou. Komedie, ve které exceluje Lenka Vlasáková s Miroslavem Etzlerem, se odehrává v prostředí luxusního wellness hotelu a přináší mnoho vtipných situačních zápletek. Komedie velmi uznávaného autora René Heinersdorffa měla premiéru v lednu 2019 a těší se obrovským diváckým ohlasům, ale i přízni divadelních kritiků.

Druhé divadlo se uskuteční v úterý 13. srpna, kdy Dva nahatý chlapi v podání Martina Zounara a Martina Krause doplní Daniela Šinkorová s Martinou Randovou.

SLEDUJTE POČASÍ

Organizátoři upozorňují, že brány festivalu budou otevřeny vždy zhruba 1,5 hodiny před samotným začátkem akcí, které se konají za každého počasí. „Zároveň je tedy vhodné se vzhledem k počasí vybavit teplým oblečením, dekou, pláštěnkou nebo deštníkem podle vlastního uvážení. Hlediště je částečně zastřešeno,“ informovala Maděrová s tím, že většina akcí je na sezení a pokud jde o akci na stání, je to u ní výslovně napsáno.