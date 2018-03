Začnou pracovat na dalším zvelebení Malého náměstí

Jablonec n. Nisou – Přes tisíc judistů se sjede o víkendu 17. – 18. března do jablonecké Městské sportovní haly U přehrady. Potvrdil to za tým pořadatelů domácího Judo Klubu hlavní organizátor Roman Polák. Do Jablonce zavítají také závodníci z Polska, Německa i z Ukrajiny.