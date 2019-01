Liberecký kraj - V současné podobě se přijímací zkoušky na střední školy zřejmě konaly naposledy.

Přijímačky - ilustrační snímek | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Žáci v Libereckém kraji se na přijímačky vypravili v pondělí a včera. Ti, kteří si podali přihlášku do maturitních oborů, absolvují jako v předchozích letech jednotné přijímací zkoušky. Ty ověří jejich znalosti z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.

„Liberecký kraj jednotné přijímací zkoušky používá již sedmým rokem, postupně je rozšířil i na obory s talentovou zkouškou, stanovil minimální kritéria u gymnaziálních oborů, avšak v této podobě probíhají s největší pravděpodobností naposledy," informovala mluvčí kraje Markéta Dědková. Od letošního září by novelou školského zákona měla být dána podoba přijímacího řízení platná celorepublikově, proto také kraj připravuje na květen kulatý stůl k problematice přijímacího řízení a diskusi s řediteli škol o podobě „nového" přijímacího řízení.

Rezultát se uchazeči dozvědí nejdříve 22. dubna, kdy ředitelé středních škol po zhodnocení podkladů, zveřejní výsledky na webových stránkách. Ti, kteří si podali přihlášky do oborů s výučním listem, musí splnit všechna kritéria, která vyhlásili ředitelé středních škol, aby mohli být na řemeslo přijati.

„Všem přeji, aby se dostali do oboru, který si vybrali, a střední škola naplnila jejich představy," komentuje Alena Losová, radní Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti, Komu se přijímačky nepovedou v prvním kole, nemusí ještě věšet hlavu, neboť některé střední školy budou vypisovat další kola.

Padesátka středních škol v kraji nabízí pro příští rok 109 oborů vzdělání. Do prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky zájemci podali 6700 přihlášek na cca 6900 volných míst. K počtu podaných přihlášek je však třeba přihlédnout pouze jako k údaji orientačnímu, neboť uchazeči si mohou podat až 2 přihlášky a ve výsledné hodnotě se tak promítnou až dvojnásobně. Do oborů s talentovou zkouškou uměleckých a sportovního gymnázia bylo podáno cca 500 přihlášek (ve 3 kolech) do celkem 11 oborů vzdělání.

Tradičně největší zájem je gymnázia, nejvíce o osmiletá. Dalšími exponovanými obory jsou z maturitních Obchodní akademie nebo Strojírenství. Z oborů s výučním listem je v kurzu Kuchař číšník, Kadeřník nebo Cukrář nebo obor Aranžér. Na 2000 přihlášek je 2900 volných míst.