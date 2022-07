Žádosti do městského Programu obnovy městských památkových zón Jablonec určené na opravy objektů, které nejsou kulturní památkou, mohou zájemci odevzdávat na oddělení dotací do konce října.

Program regenerace je určený na opravy kulturních památek, výše státní a městské dotace u podpořených projektů se bude odvíjet od přidělené finanční kvóty z ministerstva kultury. „Jedná se o práce, které se budou realizovat až v roce 2023. Žádosti do programu ministerstva kultury přijímá oddělení dotací od 11. července až do konce září,“ vysvětlila vedoucí oddělení dotací jabloneckého magistrátu Iveta Habadová.

Také samotné město Jablonec dlouhodobě finančně podporuje obnovu objektů v městské památkové zóně. Proto existuje v městském rozpočtu Program obnovy městské památkové zóny s alokací ve výši 1,5 milionu korun. „Do městského programu obnovy lze předkládat žádosti o dotace pouze na ty objekty, které nejsou kulturní památkou, a to až do konce října 2022, respektive do doby, než se vyčerpá určená alokace. Neinvestiční dotace jsou určené na zachování a obnovu autentických prvků a konstrukcí. Jedná se o opravu střech, výměnu oken, vstupních dveří, obnovu fasády a podobně,“ přiblížila Habadová.

Žadatel může získat až 150 tisíc korun, práce je však třeba zrealizovat do října roku 2023.

Podrobné informace a potřebné dokumenty k oběma dotačním programům jsou k dispozici na webu města mestojablonec.cz.