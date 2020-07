„Podle zprávy ALS laboratoře Liberec skvrna obsahuje bičíkovce, měňavky a sinice,“ popsal vedoucí oddělení krizového řízení jabloneckého magistrátu Vratislav Pavlín.

Norné stěny, které do přehrady instalovali hasiči, zůstanou na svém místě do konce týdne. Podle hydrobiologa Jindřicha Durase ale nemají norné stěny žádný význam. „Měňavky a bičíkovci se tam sestěhovali, protože v odumřelých sinicích se daří bakteriím, které rozkládají biomasu, a ty jsou zase potravou pro bičíkovce a měňavky. A co s tím? Nic. Za pár dní přirozené procesy doběhnou a ve vodě začne růst něco jiného – rozsivky, zelené řasy. S tím nic dělat nejde. Hasiči by si měli nornou stěnu sklidit,“ komentoval nález laboratoře odborník, který na organický původ skvrny upozorňoval už v době jejího výskytu.

Není to poprvé, kdy si lidé podobného úkazu všimli. Loni se nechal „nachytat“ Jablonečan Tomáš Fejfar. Osobně se o skvrnu zajímal a obrátil se kvůli ní na státní podnik Povodí Labe. „Děje se to každý rok, ale protože to vypadá jako chemikálie, tak je potřeba ověřit, že to fakt chemikálie není, když se v tom lidi koupou,“ poznamenal.

Skvrna nezdravě vypadající modrozelené barvy se ve středu minulého týdne objevila na Mšenském potoce. I přes dvě instalované norné stěny se dostala do třetí a ve čtvrtek do druhé nádrže vodního díla Mšeno.

Na Mšenském potoce a na přelivu z třetí do druhé nádrže jsou instalovány norné stěny. „Použili jsme je jako preventivní opatření, které mělo zamezit šíření látky do další části přehrady,“ doplnil Vratislav Pavlín. Hygienici kontrolují vodu v přehradě Mšeno pravidelně, letos se stále drží na nejlepším stupni 1.

Loni od začátku koupací sezony do začátku července byla voda v přehradě hodnocena jako vhodná ke koupání, v průběhu července a srpna pak kvalita kolísala mezi stupni 1, 2 a 3, kdy byla z důvodu přemnožení sinic dočasně hodnocena jako nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince.

Se sinicemi se Jablonec poprvé potýkal v roce 2008, dočasný zákaz koupání platil v přehradě v roce 2018 na konci srpna. Tehdy překročilo množství sinic limit, kdy už hrozí akutní poškození zdraví. U Kiosku tehdy hygienici naměřili 430 300 buněk/ml a na pláží U Prutu 480 900 buněk/ml. V obou případech překročila jakost vody limit III. stupně.