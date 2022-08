Podobný zážitek má za sebou Jablonečanka Eva, která požádala o příspěvek na své dva syny. „Dělá to 10 tisíc korun, a to je už přece jen něco peněz. Na podání žádosti jsem si musela počkat skoro tři hodiny. Byl to zabitý čas, ale mám žádost podanou,“ řekla.

Magistrát už zájemce vyzval, aby se žádostí ještě počkali. „Prosíme žadatele, aby zvážili možnost podání žádosti v pozdějším termínu z důvodu dlouhých čekacích dob,“ uvedla mluvčí jabloneckého magistrátu Jana Fričová.

Od 15. srpna je možné podávat žádosti o jednorázový příspěvek na dítě také na pracovišti CzechPointu v budově B železnobrodské radnice. I tam se tvoří fronty, v nichž mohou žadatelé strávit dlouhé desítky minut. Mnozí lidé zdržují tím, že nemají připraveny všechny náležitosti.

„Žadatel musí mít připraven svůj občanský průkaz, jména a rodná čísla dětí i partnera. V případě pěstounů pak ještě bude potřeba rozhodnutí soudu o tom, že máte dítě svěřené do péče. Při střídavé péči by měl žádat jeden z rodičů. Pokud bude někdo žádat za vás, je nutné vyplnit plnou moc, jejíž vzor najdete na webu ministerstva práce a sociálních. Připravte si také telefonní číslo a číslo účtu, na který mají být peníze zaslány,“ vypočítala vedoucí odboru vnitřních věcí železnobrodské radnice Věra Brunclíková.

Třetí den od startu přijímání žádostí, tedy ve středu 17. srpna, registrovalo ministerstvo více než 20 tisíc žádostí podaných na pobočkách CzechPoint. „Drtivá většina žádostí byla odeslána on-line. Z našich dat mimo jiné vyplývá i to, že průměrná doba podání žádosti při žádání na jedno dítě trvá zhruba osm minut,“ přiblížil mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Adam Rözler.

Ani podávání žádostí přes stránky ministerstva se neobešlo bez komplikací. „Nejhorší pro mne bylo založit si identitu občana. Zkusil jsem žádat přes web ministerstva, ale podařilo se mi to až po několika hodinách snahy, web mě vyhazoval při přihlášení,“ popsal osmačtyřicetiletý Jan ze Železnobrodska.

„V aplikaci pro výplatu příspěvku na dítě může déle trvat přihlášení přes e-identitu. Víme i o výpadcích. Problém nevznikl na naší straně, ale intenzivně jej řešíme,“ sdělilo ministerstvo na svém twitterovém účtu.

Podmínkou vyplacení jednorázového příspěvku ve výši 5 tisíc korun je věk dítěte, kdy k 1. srpnu 2022 nedovršilo 18 let, a zároveň příjmy rodiny, které v roce 2021 nepřesáhly 1 milion korun. Žádosti je možné podávat až do 1. července 2023.

Rodičům, kteří pobírají přídavek na dítě a nárok uplatnili za měsíc červen (vyplacený v červenci), bude jednorázový příspěvek zaslán automaticky do konce srpna. Nemusejí o něj tedy žádat. Jednorázový příspěvek bude vyplacen samostatně, nebude součástí přídavku na dítě.

Podání žádosti je možné dvěma způsoby: Prostřednictvím on-line formuláře, který je k dispozici na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí mpsv.cz, žadatel ale musí mít založenu takzvanou elektronickou identitu občana. Osobně lze žádat na vybraných místech CzechPoint - od 15. srpna na vybraných obecních, městských nebo krajských úřadech, od 1. října i na poštách.