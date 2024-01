Velký zájem provázely první letošní jízdy historického vlaku na Zubačce z Tanvaldu do Harrachova. Motoráčkem se na ozubnicové trati svezly v sobotu 20. ledna desítky lidí.

V sobotu 20. ledna vyrazil na Zubačku letos první historický motoráček. | Foto: zubacka.cz

V předchozích letech sezona nostalgických jízd na Zubačce začínala v červnu, letos je to poprvé, kdy historické vlaky budou jezdit i v zimě. „Jsme velice potěšeni. Návštěvníků jsme měli hodně, motoráček praskal ve švech. Máme kapacitu asi 50 míst a určitě přes 50 lidí jelo hned do Tanvaldu. V Kořenově jich pak asi 20 vystoupilo a dalších 20 nastoupilo," uvedl Petr Prokeš, ředitel Železniční společnosti Tanvald, která Zubačku provozuje.

Sobotní zahájení sezony provázelo ideální zimní počasí se zasněženým okolím trati, sluncem a teplotami pod bodem mrazu. „Počasí vyšlo úžasně. Myslíme si ale do budoucna, že cestujících asi budeme mít hodně spíše tehdy, když nebudou ideální sněhové podmínky," řekl Prokeš. Další nostalgické jízdy v této sezoně budou podle něj v období jarních prázdnin. „Od 3. února do 16. března budou každou sobotu a pak přejdeme do čtrnáctidenního cyklu," dodal.

Při jízdách se cestující dozvědí od průvodčího také o historii a zajímavostech spojených s touto unikátní ozubnicovou tratí, která spojuje Jizerské hory a Krkonoše a která je nejstrmější železniční tratí v Česku. Provoz na ní byl zahájen před 122 lety. „Několikrát to měla nahnuté s osudem," zmínil Prokeš.

Nostalgické jízdy na Kořenovské zubačce jsou ohroženy. Trať spolkne půl miliardy

Problémy ji provází i nyní, kdy kvůli špatnému technickému stavu železniční trati po ní nemohou od letošního roku jezdit vlaky tažené ozubnicovou lokomotivou. Místo nich tak při nostalgických jízdách budou letos nasazované historické motoráčky přezdívané Orchestrion a Singrovka z 60. a 70. let minulého století.

Rekonstrukce by se trať měla dočkat v příštím roce, náklady Správa železnic odhaduje na 460 milionů korun bez DPH. Dvanáctikilometrová železnice je kulturní památkou, jsou na ní tři úseky s ozubnicí uprostřed koleje, které pomáhají lokomotivám překonat příkré stoupání 58 promile.

Podle spolku Zubačka se poslední velká rekonstrukce trati uskutečnila v letech 1958 až 1962, od té doby se s výjimkou krátkého úseku mezi Desnou-Riedlovou vilou a Dolním Polubným žádné větší práce na trati nedělaly.

Zdroj: Sedlák Jan