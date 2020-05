Pro velký zájem o navštěvování třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, vyhlásila škola pro uchazeče talentové zkoušky.Ty proběhnou za dodržení všech hygienických zásad pro sportování na venkovních sportovištích.

Základní škola Sportovní v Tanvaldu si velmi váží zájmu dětí, které by chtěly navštěvovat sportovní třídu. Počet zájemců ale převyšuje kapacitu třídy. Proto škola vyhlásila v termínech od 1. do 3. června talentové zkoušky. Disciplíny, ve kterých budou žáci testování, jsou následující: sedy - lehy za 1 minutu, skok do dálky (z místa snožmo), hod medicinbalem, skoky přes švihadlo snožmo za 1 minutu, běh na 800 metrů a výdrž ve shybu.