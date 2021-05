Na začátku příběhu stála politika. Rodinná nadace Karla Komárka koupila od firmy Petrof osm pianin a tři klavíry v hodnotě 5,3 milionu korun, které si čínský odběratel odmítl převzít kvůli návštěvě české delegace na Tchaj-wanu. Nadace vyhlásila grantovou výzvu, do níž se přihlásilo 152 škol. Nástroj získalo 11 z nich.

Jablonecká ZUŠka ve výzvě neuspěla, ale navázala na ní veřejná sbírka Piana do škol. „Když jsme se o výzvě rodinné nadace Karla Komárka dozvěděli, zaujala nás v prvé řadě jedinečnost a ušlechtilost myšlenky podpořit základní umělecké školy. Snaha pomoci ZUŠkám přišla v nelehké době probíhající pandemie a jistě by se našlo mnoho oblastí, kde jsou peníze a dárcovská podpora velmi žádoucí,“ ocenil ředitel školy Vít Rakušan.

Sám prý netušil, že na výzvu naváže veřejná sbírka. „Otevřela se tak naděje na získání nástroje o něco později. Že to půjde tak rychle, jsme nedoufali,“ podotkl Rakušan.

Pianino se v nejbližších dnech vydá na cestu od českého výrobce do jablonecké školy. Ta ho využije pro výuku komorní hry nebo v hudebních aranžmá, kde je vhodné či potřebné využít více klávesových nástrojů současně. „Využití bude variabilní, ale vždy s vědomím a důrazem na to, že jde o velice kvalitní nový nástroj světové značky,“ zdůraznil ředitel školy.

Vybrat peníze na nový hudební nástroj se podařilo i Základní umělecké škole Nový Bor. Ještě předtím, v samotné grantové výzvě, uspěla z Libereckého kraje ZUŠ Jablonec nad Jizerou. „Byla jsem obrovsky šťastná, dojatá a v tom šoku jsem jen stěží zvládla poděkovat. Je to pro naši školu obrovský úspěch. Takový klavír bychom si z našeho rozpočtu nemohli nikdy dovolit,“ popsala bezprostřední pocity po vyhlášení ředitelka ZUŠky Jana Bartoničková.

Výzva i projekt poukázaly na fakt, že stáří klavírů na uměleckých školách je alarmující. „Všichni si přejeme, aby na děti po návratu do škol čekal nový nástroj, který jim přinese radost a inspiraci na vlastní cestě za hudebním vzděláním,“ řekl ředitel nadace Luboš Veselý.

Výuka na uměleckých školách je kvůli protiepidemickým opatřením stále složitá. Prezenční vzdělávání se týká pouze individuální nebo skupinové výuky do tří přítomných žáků. Všechny ostatní kolektivní aktivity probíhají distančně. Jablonecká ZUŠka bude pořádat od 7. do 11. června zápis nových žáků do všech oborů na nový školní rok. Podrobnosti najdou případní zájemci na webových stránkách.

„Zejména v umělecké oblasti se dlouhodobý výpadek prezenční výuky dohání jen velmi těžko. Mnoho jsme se naučili, nechci říci, že distanční výuka není přípustnou alternativou ve chvíli, kdy je to opravdu nutné. Ale všichni už se těšíme, až se se svými žáky sejdeme znovu při koncertech, představeních a výstavách,“ dodal Vít Rakušan.

Škola v Jablonci nad Nisou byla založena v roce 1925. Řada absolventů školy pokračovala ve studiu klavíru na konzervatoři, absolventka Anežka Suchánková úspěšně vystudovala hru na klavír na pražské AMU. Výkladní skříní školy je dětský pěvecký sbor Iuventus, gaude!, který se za 15 let své existence stal významnou a ceněnou součástí severočeského kulturního života. Sbor byl v roce 2016 pozván k uspořádání samostatného koncertu na festivalu Pražské Jaro a pravidelně vystupuje s významnými umělci kulturního života (Jiří Stivín, Štěpán Rak, Jiří Pavlica a Hradišťan).