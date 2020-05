Simonu Havlovou znají mnozí lidé z Jablonce, i když to možná ani neví. Spolu s manželem se snaží v době nouzového stavu rozesmát lidi alespoň pod rouškami. Vyráží totiž na pravidelné procházky kolem jabloneckých přehrad. V převlecích. On v převleku za jednu z Harrachovských příšerek, ona za sluníčko.

Mladá žena před lety založila v Jablonci jediné jesle pod názvem Tadeáškovy jesličky, před dvěma lety pak charitativní zapsaný spolek Tadeášek pomáhá.

Proč jste jesle i spolek pojmenovala Tadeášek?

To je jméno i mého dnes osmiletého syna. Jesličky vznikly právě v době, kdy byl malý a v Jablonci žádné jesle nebyly. Před dvěma lety jsem se tak trochu náhodou zamotala do pomoci jedné matky samoživitelky a od té chvíle byl k charitě už jen krůček.

Potkali jsme se na břehu jablonecké přehrady, jste tu s partnerem v kompletních maskách. Jak jste přišla na tenhle nápad?

To vzniklo samo. Není to žádná reklama, žádná propagace. Dokonce jsme takto roznášeli roušky a při tom si vymýšleli různé legrácky. Prostě se navlékneme, vezmeme se za ruce a jdeme se projít. Věříme, že lidem zvedneme náladu, že se pod rouškou usmějí. Je to taková terapie dobrou náladou.

Plánujte ještě něco jiného?

Připravujeme ještě jednu masku, zatím to vypadá velice nadějně. Původně jsme chtěli obcházet jablonecká sídliště, pustíme hudbu, zatancujeme lidem pod oknem. Můj partner se ale ohradil, že to už je fakt dost a že by byl třeba i problém se strážníky a že do toho prostě nejde. Teď vidí, že jinde to funguje, že se to reálně děje a trochu ho mrzí, že jsme do toho nešli.

Pojďme k vašemu charitativnímu spolku Tadeášek pomáhá. Jak vznikl?

To se stalo v lednu 2018, kdy mne jedna známá upozornila na svou kamarádku, která se coby samoživitelka ocitla v nouzi. Zorganizovala jsem pomoc a najednou jsem si uvědomila, že bych mohla pomáhat tak nějak stabilně. A protože jsem po synovi pojmenovala už jesle, proč ne charitativní spolek. Fungujeme stále, po celé republice. Maminky se dnes již samy o pomoc hlásí, popíšou nám svůj problém. Žádají nejen oblečení na děti, ale i kosmetiku, jídlo, kočárky, vybavení domácnosti, což většinou vše máme ve skladu. Samozřejmě, že si žadatelky musíme důkladně prověřit. Neposkytujeme finanční příspěvky.

Určitě se vám ale matky samoživitelky nehlásily samy. Jak jste činnost spolku rozjížděla?

Nejdříve jsem se s nimi dostávala do styku skrze skupiny maminek na sociálních sítích, těch je jen u nás v republice obrovské množství. Dnes už je hledat nemusím, uživatelky na nás samy upozorňují a doporučují. Tímto způsobem se k nám dostávají i dary, tedy převážně oblečení.

Jak to ve spolku funguje?

Já jsem řekněme hlava, vše administruji. Svaly mi propůjčuje partner, další práce zastanou mé kamarádky, které to dělají ve svém volném čase. Rozvoz věcí organizujeme výzvami, hledáme lidi, kteří na tu či onu stranu cestují, aby u nás naložili.

Vy jste před nedávnem, kdy byly zavřené obchody s oblečením, vypsala výzvu, ať si k vám lidé dojdou vybrat oblečení na děti. Fungovalo to?

Máme opravdu spoustu oblečení, tak jsme ho nabídli do prodeje za dobrovolný příspěvek. Za peníze takto vybrané můžeme pak nakoupit věci, které se kazí, především jídlo.

Jedním z posledních případů, kdy spolek pomohl, se udál na trase Jablonec Česká Lípa. Tam jste odvezli celou dodávku potřebných věcí. Můžete čtenářům ten případ přiblížit?

Mamka čeká miminko, porod bude předčasný. Táta nastoupil do práce na jeden den a po jediném dnu přišla epidemie koronaviru. Na podporu z úřadu práce tedy nemá nárok. Takže finančně jsou na tom opravdu bledě, i když jim hodně pomáhá rodina. Ale nějaká výbavička pro novorozeně už není v jejich možnostech. Zaslali jsme tedy kompletní výbavu, kočárek, postýlku, oblečení pro miminko, nějakou kosmetiku. Možná bude ještě něco potřeba.

Měla jste na to nějaké ohlasy?

Úžasné na tom bylo, že když jsem zvedla telefon a zavolala paní starostce do České Lípy, zda je možná nějaká finanční podpora rodiny, nabídla se, že pošle auto od nich. To bylo příjemné, nemuseli jsme řešit, kdo tam pojede. Teď balíkujeme pomoc do Liberce, ozvaly se mi s prosbou o pomoc i děvčata z Teplic.

Cítíte nějakou zpětnou reakci od maminek, kterým jste pomohli?

V 99,9 procentech ta zpětná reakce je. Spousta holek, kterým jsme pomohli, se ze svých problémů dostaly a teď, pokud to je v jejich možnostech, pomáhají nám s dalšími případy. To znamená, že nám přivezou potraviny, plínky, zkrátka snaží se v pomoci pokračovat s námi.

Jak to celé vnímá váš syn Tadeáš?

V podstatě to už dělá s námi. A dělá to hrozně rád, vidí, že ty věci předáváme tam, kde je to potřeba. Je mu skoro osm let a vnímám, že má velmi dobrý pocit z toho, že pomáhá, že to je dobrý skutek.

Dá se říci, kolika maminkám jste takhle pomohli?

Myslím, že jsme pomohli dosud tak třiceti rodinám. Posílali jsme věci obětem požáru, minulý rok jsme spolupracovali s misí Nový domov, ti nám dali kontakty na rodiny, kterým oni nemohli z provozních důvodů pomoci. Pomohli jsme i dvěma tatínkům samoživitelům.

Obrací se na vás lidi s darováním oblečení či jiných věcí?

Je jich strašně moc a my máme kapacitu skladu přece jen omezenou. Snažíme se proto vše protáčet, aby neležely věci ve skladu delší dobu. Vše hezky vyskládané v krabicích od banánů. Největší problém je se sháněním potravin, nemáme uzavřenu smlouvu s Potravinovou bankou v Liberci, protože oni chtějí jistý vstupní poplatek. Protože ale mnohé dotujeme ze svých prostředků, vycouvali jsme z toho. Když potřebujeme potraviny, rozhodíme sítě a většinou to, co potřebujeme, seženeme.

Jste zakladatelkou prvních a zatím jediných jeslí v Jablonci. Jak jste přišla na tento nápad?

Sama jsem původním povolání zdravotní sestra, bez toho by to asi ani nešlo. V té době jsem nastoupila dálkové studium na Vyšší odbornou školu zdravotnickou v Liberci a vzhledem k rodinné situaci nebylo hlídání pro Tadeáše. Tak mé nastupující vzdělání šlo stranou a řekla jsem si, že nejdříve zajistím syna a poté se do školy vrátím. To se bohužel zatím ještě nestalo. Pronajala jsem si dva byty ve vilce u přehrady a za přispění sponzorů je upravila a vybavila. Jsme schopni pohlídat děti od dvou měsíců do tří let a zajišťujeme i hlídání doma a další služby. Nabízíme několik forem hlídání, třeba kočárkové hlídání, které umožňuje maminkám odběhnout si k lékaři nebo na úřady. Věříme, že práci děláme dobře, o čemž snad svědčí i recenze na webu nejskolky.cz. Hlídáme i chronicky nemocné děti, náš personál tvoří zdravotnice.

Jak jesle fungovaly či spíše nefungovaly v době nouzového stavu?

V podstatě fungovaly, byť sporadicky. S tím se nedalo nic dělat. Děti zůstávaly doma buď se staršími sourozenci, rodiči nebo s babičkami. Ale doufám, že to brzy začne. Už je na mnoha lidech, a na mně také, vidět, že nám z té situace už tak trochu hrabe. Už se těšíme, až se začneme s dětmi zase učit i blbnout.

Simona Havlová

- původním povolání zdravotní sestra

- v září 2013 otevřela v Jindřichovské ulici v Jablonci u přehrady Tadeáškovy jesličky

- v lednu 2018 založila charitativní spolek Tadeášek pomáhá

- spolek pomohl již v cirka třiceti případech, především matkám, samoživitelkám