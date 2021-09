Nyní soutěž pořádají Krajské vojenské velitelství Liberec, 31. pluk radiační chemické a biologické ochrany Liberec, Klub výsadkových veteránů a Sportovně střelecký klub Jenišovice a je otevřena i veřejnosti. Za každou přihlášenou organizaci závodí tříčlenné týmy, a to ve dvou kategoriích rozdělených podle věku. „Závodníci střílí z pistole na 25 metrů vzdálený terč, jeden klasický a druhý netradiční vždy v podobě obrázku nějakého zvířete. Kromě nejlepších týmů jsou vyhodnocováni i nejlepší střelkyně a nejlepší střelec,“ sdělil mluvčí Krajského vojenského velitelství Liberec Lukáš Rác.

Memoriál hostí jenišovská střelnice čtvrt století, závod nemohl proběhnout loni kvůli epidemii koronaviru. „Před lety jsem založil soutěž ještě coby zástupce náčelníka Okresní vojenské správy v Jablonci nad Nisou a určena byla členům Klubu vojenských důchodců. Tehdy se jí kromě členů jabloneckého klubu účastnil i generál Mrázek, letec, který za 2. světové války létal v řadách RAF a pravidelně soutěžil až do své smrti. Proto jsme později i závod po něm pojmenovali,“ zavzpomínal její zakladatel, Antonín Hušák.

