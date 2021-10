Hrubý Rohozec je navíc součástí restituční kauzy, která se táhne přes čtvrt století. Od roku 1992 se rodina Walderode domáhá majetku, jehož hodnota se pohybuje kolem tří miliard korun. Karel Des Fours Walderode zemřel 7. února 2000 ve věku 95 let a nárok nyní uplatňuje jeho vdova Johanna Kammerlanderová. Případ se po rozhodnutí Nejvyššího soudu v Brně vrátil k Okresnímu soudu v Semilech. „Byli bychom rádi, kdyby zámek zůstal v majetku státu, tedy ve správě ústavu. Na druhou stranu bychom zámku jako takovému přáli ukončení této kauzy. Jsme totiž vázáni a omezeni tím, že je osud zámku nejistý,“ zdůraznil ředitel Územní památkové správy Sychrov, do jehož dikce zámek spadá, Miloš Kadlec. Ten nešetří optimismem a doufá, že spor bude brzy ukončen v jejich prospěch. „Budeme konečně moci hledat finance na tolik potřebné stavební obnovy,“ dodal.

Během působení předchozího kastelána vznikly na zámku tři prohlídkové okruhy. Před třemi lety byly doplněny ještě o okruh určený dětem, stálicí v nabídce byly také stavebně-historické prohlídky konané ve vybraných termínech. „Prezentujeme zámek tak, jak vypadal v jeden jediný den. A to 23. května 1932. Podařilo se nám dohledat téměř všechno, a tak není pro návštěvníky těžké představit si, jak se zde tehdejším obyvatelům žilo,“ podotkl Holub, který se věnuje i psaní knih.

Zámek Hrubý Rohozec zažil první říjnový den velkou změnu. Po dvanácti letech ho opustil dosavadní kastelán Jiří Holub a nahradila ho správkyně zámeckého depozitáře Eliška Kořánová. Ta vystudovala konzervování, restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby na Vyšší odborné škole v Brně a své první pracovní zkušenosti získala jako sezonní průvodkyně právě na Hrubém Rohozci. „Ráda bych poděkovala svému předchůdci, který do správy objektu vložil celé své srdce, a který byl vždy oporou nejen zámku, ale i svým kolegům,“ ocenila práci Jiřího Holuba jeho nástupkyně.

Zámek Hrubý Rohozec má novou kastelánku. Původní správce zamíří do Frýdlantu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.