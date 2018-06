Zanedbané Sluneční lázně si na opravu ještě počkají

Jablonec n. N. – Téma obnovy objektu u jablonecké přehrady si vybraly i politické strany.

Architekt Petr Stolín (vlevo) i jablonecký primátor Petr Beitl prezentovali veřejnosti projekt Slunečního pavilónu. Foto: Deník

Tři a půl milionu korun, nebo deset? Jedna z částek by mohla padnout na rekonstrukci Slunečních lázní u jablonecké přehrady. Levnější variantu si nechala vypracovat provozovatelka lázní Lucie Pokorná. Podle ní se více hodí do zdejšího prostředí a nabízí skromnější podobu rekonstrukce toalet, nové podlahy, nátěrů a střechy. Desetimilionové investice by spolkla realizace vizualizace architekta Petra Stolína, který navrhl vzdušný atriový objekt. Město však ještě o konkrétní podobě oprav nerozhodlo.

Stálí návštěvníci přehrady jsou jednoznačně pro méně nákladnou rekonstrukci a aby se na „Slunka“ chodilo stále na buřty a pivo. Proti navrhovanému dvoupatrovému objektu se již dříve zvedla vlna odporu a vznikla i petice za zachování Slunečních lázní tak, jak jsou. Tu podepsalo 1070 milovníků přírodního koupání.

Sluneční lázně vznikly na břehu přehrady v roce 1927 a od dob své výstavby se areál proměnil jen minimálně. „A to by chtělo změnit. Dle mého by stačila rekonstrukce, kterou si nechala vypracovat paní Pokorná,“ zmínila Anna Netopilová, která na Sluneční lázně chodí čtyřicet let a má zde svoji kabinku na převléknutí. Uvnitř se chodí totiž bez plavek. „Mimochodem, jiná možnost převléknutí u přehrady není, a to by také chtělo změnit,“ dodala.

Modernizaci Slunečních lázní si vybraly před volbami do svých programů také politické strany. „Projekt by si zvolili sami občané. Chceme ale, aby vycházel z historického ducha lázní i z funkčnosti a zapadl do místního prostředí,“ uvedl ředitel jabloneckého divadla Pavel Žur, který kandiduje na primátora za Novou budoucnost pro Jablonec.

Návrh architekta Stolína jde však jiným směrem. Modernějším. „Jde o lehkou stavbu ze dřeva a průsvitných stěn, která nabídne odpočinek a soukromí ve stínu zahradního atria i ještě širší rozhled na přehradu z horní terasy,“ nastínila mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.

Stolín doplnil, že přízemí atria by bylo vybaveno malou restaurací se zázemím, návštěvníci by měli k dispozici toalety, sprchy a převlékárny. V rámci ambitu bude vymezen i prostor pro venkovní kryté sezení.

Jestli se nakonec přikloní město i veřejnost k jedné z variant, není zřejmé. Mohou totiž vzniknout i další návrhy. „V letošním roce budou lázně provozovány jako dosud. Máme zadaný projekt k územnímu rozhodnutí, který prošel připomínkováním, vzniklo několik námětů, letos by mělo být vše dopracováno,“ potvrdil náměstek primátora Lukáš Pleticha. Navíc ministerstvo kultury podruhé zamítlo zapsat Sluneční lázně na seznam kulturních památek a tím dalo prostor k dalším možnostem přestavby.