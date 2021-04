Kam zaslat fotografie?

E-mailem na info@nadaceivanadejmala.cz, vyvolané na adresu Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody, Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3.

Další ročník fotosoutěže vyhlásila Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody a zájemci se mohou přihlásit do 4. června. Stačí e-mailem a zároveň poštou poslat až čtyři snímky Jizerských hor. Z došlých fotografií vybere odborná porota třináct nejzdařilejších, ze kterých sestaví benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2022. „Mám velikou radost, že můžeme v tradici fotosoutěže pokračovat i letos. Naším cílem je nejen ukázat krásy Jizerek, ale zároveň jim pomoci a poukázat na nutnost jejich ochrany,“ řekl ředitel nadace Ondřej Petrovský.



Na autory oceněných snímků čekají hodnotné ceny od společnosti Canon. Kromě poroty vybere do výstavní kolekce jeden snímek i široká veřejnost, která o něm bude hlasovat po celou dobu letních prázdnin na internetových stránkách Deníku. „Anketa běží po celé léto a představuje zpestření pro čtenáře. Zájem o hlasování se každý rok zvyšuje a největší ohlas má vždy finále. Kromě hlasování si lidé rádi proklikají i galerie s povedenými fotkami,“ podotkla webeditorka Deníku Zuzana Kolářová.

Vyhlášení výsledků fotosoutěže a představení kalendáře Zaostřeno na Jizerky 2022 proběhne na podzim v rámci vernisáže výstavy. Výtěžek z prodeje kalendářů putuje na podporu Jizerských hor. Tentokrát podpoří projekt obnovy evropsky významné lokality Jizerské smrčiny. Za ním stojí Jizersko-ještědský horský spolek a jeho cílem je záchrana cenných rašelinišť v samém srdci tohoto pohoří a zároveň zlepšení druhové skladby místních lesů. „V průběhu předchozích deseti ročníků jsme vydali třináct a půl tisíce kalendářů a i když jsme loni náklad navýšili, všech 1 800 kusů jsme rozprodali prakticky do posledního,“ pochlubil se úspěchem Petrovský. V minulých letech přispěli na obnovu návštěvnické infrastruktury, zprůchodnění části toku řeky Smědé nebo výsadbu tisíců stromů do Jizerských hor.

Nadace vyhlašuje fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky od roku 2011 a každým rokem dorazí kolem dvou set snímků od přibližně 50 autorů. Do soutěže se zapojují i fotografové z polské strany Jizerských hor. Loni se přihlásil premiérově do soutěže i Petr Zbranek, který se dostal až do finále. „Jizerky jsou moje srdcovka. Odmala bydlím v Jablonci, takže do hor to mám, co by kamenem dohodil. A pokud člověk necourá jen po těch profláklých lokalitách, Jizerky ho vždy dokážou překvapit,“ řekl fotograf.



„Každým rokem se těším na nové fotografie, které do soutěže přicházejí. Jejich autoři mě i po těch letech dokáží překvapit pohledem na zcela nová místa nebo pořídit nějaký netradiční snímek i notoricky známé lokality. Ukazuje mi to, že toto malé, ale krásné pohoří nabízí opravdu nekonečnou přírodní podívanou,“ doplnil Ondřej Petrovský.