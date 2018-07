Zaostřeno na krásu Jizerských hor. Pomozte vybrat tu nejlepší fotografii

Liberecký kraj – Jizerské hory patří k jedněm z nejmalebnějších koutů Libereckého kraje. I letos do nich vyrazili fotografové zachytit kouzlo okamžiku, aby svým snímkem oslnili nejen porotu, ale i čtenáře Deníku.

Znějící tišinaFoto: Peter Mayer

Bukovec, Jizerka, Černý Potok, Ořešník či Smědava. Nejen tato místa se stávají cílem milovníků přírodních krás. Prostřednicím snímků, kterým dávají poetické názvy, ukazují nádheru zdejší krajiny. Někteří už podle nápovědy zajisté odhalili, že se blíží další ročník fotosoutěže Zaostřeno na Jizerky. Ten osmý startuje tento pátek.

„Fotografickou soutěž jsme vyhlásili počátkem dubna a do uzávěrky se sešlo 171 snímků. Z došlých snímků vybírá odborná porota užší výběr 13 nejlepších, ze kterých nechá nadace vydat benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2019,“ doplnil ředitel Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody Ondřej Petrovský.

Mezi přihlášenými lze nalézt takové stálice jako např. Daniela Cervana. „V loňském kalendáři jsem měl tři fotografie, titulní stranu a pak měsíce leden a srpen. Účastnil jsem se už třikrát a koncepce fotosoutěže se mi líbí,“ dodal.

Vybírat nejkrásnější fotografii Jizerských hor budou moci i čtenáři, a to prostřednictvím ankety na webových stránkách Deníku. „Po dobu osmi týdnů každý pátek uveřejníme sadu fotografií, z nichž do finále postoupí dva snímky s nejvyšším počtem hlasů. Takto vybraných šestnáct fotografií se pak střetne v dvoutýdenním finále,“ upřesnil za Deník průběh soutěž její správce.

O rostoucí popularitě a atraktivitě fotosoutěže svědčí i to, že během loňského ročníku bylo odevzdáno rekordních 13.401 hlasů. Absolutním vítězem internetového hlasování 7. ročníku se stal Peter Mayer se snímkem Znějící tišina. Ten se amatérsky věnuje fotografování už padesát let a fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky se stala jeho srdcovou záležitostí. „Je to můj nejlepší snímek za padesát let. Kalendář se mi moc líbí, letos komise opravdu vybrala ty nejhezčí snímky,“ okomentoval své tehdejší vítězství fotograf.

Nadace vyhlašuje fotografickou soutěž již od roku 2011 a s nápadem tehdy přišel její předseda správní rady František Pelc. Za její historii poslali fotografové skoro 1,5 tisíce snímků a vydáno bylo již 8,5 tisíce kalendářů. Pravidelně se zapojují autoři nejen z celé České republiky, ale také z Polska. „Jsem velice rád, že se nám podařilo založit tradiční akci, která má úspěch jak u fotografů, tak i u široké veřejnosti a věřím, že tímto způsobem dokážeme lidem nejen ukázat krásy Jizerských hor a přírody jako takové, ale zároveň upozornit i na potřebnost její ochrany,“ uzavírá Petrovský.

A kam směřuje výtěžek z prodeje kalendářů? Na pomoc Jizerským horám, např. záchranu rašeliniště na Nové Louce či výsadby původních druhů dřevin v Jizerských horách. Takže pokud se chcete doma kochat nádhernými snímky a zároveň pomoci, je chystaný kalendář Zaostřeno na Jizerky 2018 jasná volba.