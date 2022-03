Jablonecký magistrát jde ještě dál. Pro zápisy dětí na základní vzdělání spustil webovou aplikaci. Stejně proběhne v květnu zápis do mateřských škol.

Jak školy, tak jablonecký magistrát má s elektronickými zápisy zkušenost z předchozích dvou „koronavirových“ termínů zápisů. „V Jablonci proběhly už druhé zápisy do škol a školek bez dětí,“ popsala mluvčí magistrátu Jana Fričová. Na základě dvouletých zkušeností s novou formou zápisu tak budou v městem zřizovaných školách nadále jednotně zápisy od příštího školního roku už jen elektronické. Proto magistrát pořídil nový software, který město vyjde na více jak dvě stě tisíc korun.

Rodiče se s aplikací mohou seznámit na městském webu nebo na stránkách škol, od 21. března bude možné si vygenerovat žádost k zápisu. „Příjem žádostí, tedy den zápisu do jabloneckých základních škol, je ve čtvrtek 7. dubna,“ upřesnila Fričová.

Jedním z důvodů vzniku nové aplikace byla covidová situace, která dva roky neumožnila rodičům, a především jejich dětem osobní účast při zápisu. „Dalším důvodem je jednodušší administrace zápisů do škol zřizovaných městem. Všechny budou užívat stejný formulář žádosti a celý proces přijetí bude maximálně transparentní, přístup do něj budou mít nejen ředitelé škol, ale také zřizovatel a zákonní zástupci dětí,“ popsal jablonecký náměstek primátora pro oblast humanitní David Mánek.

Covid přechod výrazně urychlil

Oddělení školství jabloneckého magistrátu se myšlenkou elektronických zápisů do základních a mateřských škol zabývá již několik let. „Současná generace většiny rodičů je dostatečně počítačově gramotná, navíc elektronické zápisy prověřila doba koronavirová, kdy přihlášky do MŠ a ZŠ bylo možné podat pouze elektronicky nebo vhodit do schránky,“ popsala vedoucí oddělení školství Zdeňka Květová.

Do ostrého provozu se aplikace spustí 21. března, kdy bude možné vygenerovat žádost o přijetí k základnímu vzdělávání. „Při vstupu do systému je nezbytné zadat číslo pojištěnce. Systém vygeneruje číselný identifikátor, pod kterým bude dítě v dalším průběhu vedené. Vyplněný formulář rodič vytiskne a podepíše,“ vysvětluje Lenka Lipšová z oddělení školství jabloneckého magistrátu. Vyplněnou a podepsanou žádost je poté třeba odevzdat do zvolené základní školy, a to ve čtvrtek 7. dubna.

Zápisový portál umožní všem rodičům průběžně sledovat proces od vyhlášení počtu volných míst ve škole až po zveřejnění seznamu přijatých dětí. „Je třeba, aby se rodiče s portálem seznámili a pročetli si všechny důležité informace,“ přiblížila Květová. Pokud si někdo s administrací žádosti nebude vědět rady, stačí požádat o pomoc zvolenou základní školu nebo oddělení školství ve 4. patře jablonecké radnice nebo na kontaktech lipsova@mestojablonec.cz, telefon 483 357 278. „Pak je nutné mít s sebou průkaz pojištěnce, tedy dítěte, a domluvit si termín návštěvy,“ dodala Květová.

Přednostní právo přijetí budou mít v souladu s obecně závaznou vyhláškou města Jablonec n. N. o školských obvodech základních škol děti s trvalým pobytem v daném obvodu. Nic se nemění ani u dětí, které mají od loňského roku odloženou povinnou docházku. „I v tomto případě platí, že jejich rodiče vyplní žádost o přijetí prostřednictvím nového zápisového portálu,“ doplnil náměstek jabloneckého primátora David Mánek.

Za 223 tisíc korun

Zápisy do jabloneckých základních škol pro školní rok 2022/2023 budou pouze elektronické. Magistrát proto zakoupil software, který je uživatelsky vstřícný pro zákonné zástupce dětí a zjednoduší administraci školám. Výhodou je i fakt, že město tak bude mít v průběhu zápisu aktuální přehled.

Jablonečtí radní již v červnu minulého roku schválili nákup software za cenu 223 tisíc korun s tím, že roční platba za aplikaci činí necelých 43 tisíc korun.