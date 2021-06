Na základě dvouletých zkušeností s novou formou zápisu, budou v Jablonci nad Nisou jednotně zápisy do mateřských a základních škol i nadále elektronické.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Paluska

Do prvních tříd jabloneckých základních škol by tak v září měly nastoupit necelé čtyři stovky dětí, do školek bylo pro školní rok 2021/2022 přijatých pět set dětí. „Už druhým rokem proběhl zápis elektronickou formou. I letos museli ředitelé škol v mnoha případech kontaktovat rodiče a upozorňovat je na nedostatky v žádostech, vyzývat k doplnění chybějících údajů a v případě žádostí o odklad i o doložení povinných příloh,“ přiblížila vedoucí oddělení školství jabloneckého magistrátu Zdeňka Květová.