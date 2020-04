Přihlášku najdou rodiče nebo zákonní zástupci na webových stránkách školy, kam chtějí dítě přihlásit. „Stačí ji rozkliknout, vyplnit a odeslat. Zpětně obdrží potvrzení o odeslané přihlášce s přiděleným registračním číslem,“ informoval náměstek jabloneckého primátora David Mánek.

Přestože se jedná o bezpečnostní opatření, některým rodičům se pouze elektronický zápis bez osobního kontaktu nelíbí. „Vadí mi to dost. Nestihli jsme ani den otevřených dveří, takže ani nevím, jak to ve škole vypadá a působí. A malou to docela mrzí, protože se na zápis těšila a byla i nervózní,“ posteskla si jablonecká maminka šestileté Jitky.

Pro malé děti je totiž vstup na základní školu velká událost. „Mám ještě dvě děti, se kterými šla k zápisu celá rodina. Nejprve jsme přišli do vyzdobené třídy. Tam jsme čekali, až půjdeme na řadu. Mezitím děti zabavily hry, které pro ně připravili starší žáci. Pak se šlo k učitelce, která se vyptávala dítěte na jméno, zda umí barvy, tvary, do jaké chodí školky nebo jak se jmenuje jeho paní učitelka. Pro budoucího prvňáčka je to velká sláva, teď jsou o to ochuzeni,“ dodala maminka Jitky.

Aby o tuto slávu děti nepřišly úplně, některé jablonecké základní školy slibují, že až to bude možné, uskuteční se pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče jakýsi náhradní „zápis“ v podobě prohlídky a seznámení se se školou.

Jiná možnost nyní bohužel není. Do školy teď nemůže přijít ani dítě, ani rodič. Vedoucí oddělení školství jabloneckého magistrátu Zdeňka Květová proto upozornila na způsob doručení přihlášky, která nahradí samotný zápis. „Lidé mohou přihlášku doručit prostřednictvím datové schránky. Žádost pak není třeba podepisovat, musí však jít o datovou schránku soukromé osoby, nikoliv firmy. Další možností je e-mail s uznávaným elektronickým podpisem, poštou, kdy datum odeslání musí být nejpozději 24. dubna, anebo vhodit osobně do schránky, kterou školy umísťují na viditelné místo, nejčastěji u vchodu,“ vyjmenovala Květová.

Vedoucí dále upozornila, že u elektronického zápisu by základní školy měly zůstat i do budoucna. Samozřejmě s tím, že budoucí prvňáček školu navštíví i osobně. „On-line zápisy značně ulehčí práci školám, které budou moci využívat data i v dalších letech,“ dodala.

Výsledky letošního zápisu budou zveřejněné nejdříve 5. května. Bude záležet na konkrétní škole, jak výsledky sdělí rodičům. Ti je najdou buď na webu vzdělávacího zařízení, nebo budou vyvěšené v tištěné podobě zpravidla u hlavního vchodu do budovy.

V Tanvaldu mají zápis do prvních tříd základních škol už za sebou. Zde mohli rodiče své dítě zapsat elektronicky, nebo mohli školu navštívit osobně. „Zřizujeme dvě školy. Zápisy se uskutečnily bez problémů. Sportovní škola si každoročně stojí dobře. Mám radost, že i o Masarykovu základní školu byl letos velký zájem,“ uzavřel starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.