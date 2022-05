Po ní se často pohybují děti. Ze zásadské školy chodí mnohdy domů do Držkova pěšky, ve volných chvílích se navštěvují kamarádi na kolech. Denně tu ale projíždí stovky aut, jejichž řidiče lákají rovinky k rychlé jízdě. „Pro chodce a děti zvláště, jde o nebezpečný úsek. Proto se snažíme již několik let o vznik stezky mezi obcemi mimo silnici,“ poznamenala starostka městysu Zásada Andrea Princová.

Zdroj: DeníkO stezce přemýšlí již několikerá zastupitelstva obou obcí. Měla by vézt po straně silnice, na které je jak škola, tak kulturní dům. Tedy od Zásady do Držkova vlevo od silnice. Po lukách a cípu lesu bylo možné v uplynulých dnech spatřit projektanty, kteří zaměřovali budoucí trasu stezky. Ta by měla sloužit nejen pěším, ale i cyklistům či maminkám s kočárky.

Trasa ale vede přes mnoho soukromých pozemků. „Někteří majitelé jsou tomu velmi nakloněni, jiní se zase velmi zdráhají. Musíme najít domluvu, snad stezku postavíme,“ doplnila Princová. Mezi obcemi lze jít mimo silnici už nyní, lesní cesta ale skýtá notnou zacházku. „Když potřebuji za kluky do Zásady, jdu po silnici, to je nejkratší,“ pousmál se desetiletý chlapec, který si rázoval po silnici ve čtvrtek 5. května odpoledne.

Proto lesní cestu, delší cirka o půl kilometru využívají jen jedinci. „Kratší je prostě kratší, přes les nikdo nechodí, zvláště ne děti ze školy,“ doplnila Princová. Záměr výstavby stezky vítá i vedení zásadské základní školy. „Víme, že děti po škole míří do Držkova pěšky po silnici a víme, že to je nebezpečné,“ poznamenal ředitel školy Václav Horáček.

Podél silnice mezi Zásadou a Držkovem by měla vyrůst stezka pro pěší i cyklisty. Dětí chodí ze zásadské základní školy domů do Držkova po frekventované silnici.Zdroj: Deník/Jan SedlákStezku si přejí i mnozí Zásaďáci. „U kulturního domu v Držkově se od jara do podzimu konají burzy všeho možného. Chodíme tam co čtrnáct dní, provoz na silnici je opravdu veliký. Pokud by byla někde kolem silnice stezka, bylo by to příjemné. I jako procházka,“ poznamenal mladý muž pracující na stavbě nového rodinného domu v Zásadě.

S výstavbou stezky chtěly začít obě sousedící obce začít ještě v tomto volebním období, které končí na podzim letošního roku. To se ale zřejmě nestane. „Je toho před námi ještě mnoho. Vyřešit pozemky, vyprojektovat,“ sdělil starosta obce Držkov Jaroslav Salaba.

Obecní dům

Jestliže náklady na stezku mezi Zásadou a Držkovem ještě nejsou vyčísleny, úřad městysu již ví, kolik by měla stát výstavba domu s šesti obecními byty na místě zbouraného velkého domu, někdejší školy, v centru Zásady. Jsou spočítány na 25 milionů korun, vlivem inflace a nedostatku stavebního materiálu ale výrazně narostou. I tak chce městys stavět. Na výstavbu má úřad již stavební povolení, se stavbou chce začít letos, maximálně pak rok příští.

Dva byty budou určeny pro imobilní obyvatele, tedy absolutně bezbariérové. Primárně se má jednat o dům pro místní seniory, radnice si chce ale ponechat otevřená vrátka pro využití třeba pro matky samoživitelky. „Proto nechceme na projekt podávat žádost o dotace, protože ty mají v podobných případech striktní podmínky,“ vysvětlila Princová.

Obec se proto poohlíží po vhodném úvěru. „Zájem seniorů o takové bydlení v obci silně vnímáme,“ dodala starostka městysu.