Výstavu připravuje už šestým rokem Eva Rydvalová, jesličky sbírá a ostatní přemlouvá, aby jí je na každoroční akci v Zásadě půjčili. „Někdo betlém půjčit nechce, jiní se zase rádi pochlubí,“ popsala.

Celé to vzniklo vlastně jako znouzectnost. Na sále zdejší sokolovny totiž není ústřední topení, v zimě se tu proto dají pořádat akce jen složitě. A tak přišel nápad na výstavu betlémů. „Betlémy to přežijí a já tedy také,“ prohlásila Rydvalová.

Původním záměrem bylo, aby se lidé z obce svými díly pochlubili. Protože by jich ale bylo málo, oslovila Rydvalová okolní města a obce. A tak lze na výstavě obdivovat betlémy i ze Železného Brodu. „Z Hradce Králové mi prodal velký papírový betlém muž, který má jejich vystřihování jako koníček. Jeho žena mu to dovoluje, ale jen když dokončený betlém pošle do světa,“ usmála se energická důchodkyně.

Je jasné, že příběhy betlémů a jejich majitelů má ráda. Je to vidět, když popisuje další zajímavý kousek malovaný Josefem Ladou. „Když se podíváte blíže, vidíte, že některé ty figurky jsou zašlejší, jiné novější. Je složen ze dvou. Původní figurky našel majitel na půdě po dědečkovi. A protože se mu figurky líbily, dokoupil další a vše nádherně uspořádal tak, jak to teď vidíme,“ vylíčila.

Největší betlém vystavený v zásadské sokolovně pochází ze Bzí u Železného Brodu. Jde o kolekci cirka sto padesáti figur, nábytku a dalšího. Jeho autor Zdeněk Horna se jím zabývá spousty let. „Každý rok něco nového doplním,“ pousmál se autor. Letos přibyla do betlému sklářská dílna. V jesličkách nechybí klasické biblické postavy, ale najde se tu třeba i vzpěrač nebo malíř. Svůj betlém ze dřeva tu představuje i Václav Ullrich z Jablonce nad Jizerou.

Rydvalová se díky pořádání výstav stala tak trochu nechtěnou sběratelkou betlémů. „Hned první ročník mi sem lidé přinesli betlém s tím, ať si ho nechám. A takhle to je každý rok. Pamatuji si, že mi volala paní, že má doma veliký betlém vyráběný kdysi v Králíkách. Daly se k němu dokupovat figurky, takže nadšený člověk si mohl postavit opravdu veliký betlém,“ přiblížila. Jak to celé začalo? „Po ukončení výstavy mi volala paní, že má doma betlém. A já na to, že už je po výstavě, že děkuji. Jenže paní se mi ho snažila vnutit. A že jestli si pro něj nezajedu, že ho vyhodí do popelnice. Jela jsem hned druhý den a skoro upadla, když jsem tu králickou nádheru uviděla. Tyhle betlémy jsou dnes dost drahé, paní jsem doslova vnutila alespoň zlomek ceny,“ doplnila.

Králíky a jejich okolí mají bohatou betlémářskou historii, která sahá až do osmdesátých let 18. století a byla úzce spjata s poutním místem Hory Matky Boží. Výrobou figurek do typických králických betlémů se zabývaly celé rodiny a byl to jejich zdroj obživy v zimních měsících. Králické betlémy a jednotlivé figurky se prodávaly na trzích na celém našem území a také se vyvážely do zahraničí.

Výstava betlémů probíhá v Zásadě do 21. listopadu. Otevřeno je denně od 9 do 17 hodin, jen ve čtvrtek 18. listopadu od 15 do 18 hodin. Součástí výstavy jsou i doprovodné akce. Místní ochotníci z Loutkového divadla Prokůpek provedou reprízy oblíbených loutkových představení, 13. listopadu pohádku Kašpárek generálem a 20. listopadu Ostrov splněných přání, obě od 17 hodin. V pátek 19. listopadu přijede do zásadské sokolovny na besedu řezbář betlémů a v ten samý den tu proběhne posvícenské posezení s husou.