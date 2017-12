Zásadští budou mít novou zastávku. Dřevěný přístřešek nestačí, moc nechrání

Zásada /FOTO/ - Na čekající lidi sněží a fouká. To by se mělo příští rok změnit. Variantu volili občané v anketě obce.

V Zásadě vyroste nová autobusová zastávka. Místní byli dlouhodobě nespokojeni se současnou podobou zastávky Zásada hostinec a vedení obce jim vyšlo vstříc. „Již nějakou dobu jsme si uvědomovali, že je potřeba s tímto místem něco udělat. Aktuálně se tam nachází dřevěný přístřešek, ale ten není dostačující,“ uvádí starostka obce Andrea Princová.

Hlavním důvodem pro výstavbu nové zastávky je ochrana cestujících před nepříznivým počasím. „Určitě je taková zastávka potřeba. Lidé se nyní při čekání na autobus nemají kam schovat před deštěm či sněhem. I když je tam stříška, chumelí na ně z boku,“ říká místní Iva Smetáková.

O podobě nové zastávky navíc mohli rozhodnout sami obyvatelé Zásady a to skrze internetovou anketu na oficiálním webu obce. Místostarosta Milan Kopal tam představil čtyři možné varianty, z nichž si mohli místní vybrat. Ankety se do 7. prosince zúčastnilo přes 150 osob a jednoznačně zvítězila třetí varianta. Jedná se o dřevěnou zastávku s prosklenými boky a lavičkami.

O plánu budou jednat zastupitelé

Celkový návrh a nová autobusová zastávka by měla být schválena zastupitelstvem v úterý 12. prosince. Nové místo pro čekání na autobusy by tak mělo vzniknout příští rok. „Rádi bychom začali s výstavbou na jaře. Zároveň by se mělo jednat o dominantu tohoto náměstíčka,“ dodává Princová.

Dle slov starostky by v budoucnu měla v Zásadě vzniknout ještě jedna zastávka - u Základní školy Masarykova. Momentálně je tam autobusová zastávka pouze na jedné straně, ve směru od Jablonce k Držkovu.