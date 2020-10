Až 25 autobusových zastávek v Jablonci může být na konci příštího roku osazeno chytrým zastávkovým informačním systémem (ZIS) napojeným na data Centrálního dispečinku IDOL. Systém na displeji ukáže odjezd spojů ze zastávky včetně aktuálního zpoždění a případné informace o mimořádnostech na trase té které linky. Podmínkou je získání dotace, jinak zůstanou zastávky tak, jak je známe dodnes.

Systém už funguje na větších autobusových zastávkách, v Jablonci jde například o velkou tabuli na autobusovém nádraží. Blíže plánovanému osazování je však nynější elektronický displej třeba na tramvajové otočce Tyršovy sady nebo zastávce Brandl. „To je přehledný systém, kde vidím hned, jak dlouho budu čekat. Nemusím hledat v řádech. Určitě by to pomohlo i cestujícím z jiných částí města,“ poznamenal cestující Pavel Šída.

Nositelem projektu rozšíření ZIS je koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, společnost Korid LK. Ta vybrala k osazení 32 zastávek důležitých pro příměstskou autobusovou dopravu, z nichž deset je v Jablonci. „K nim chce samotný Jablonec přidat dalších patnáct zastávek,“ doplnil ředitel Jablonecké dopravní Luboš Wejnar.

Vše má stát 3,3 milionu korun, krajská společnost chce na větší část projektu získat dotace. V případě kladného vyjádření může být dotace ve výši 85 procent uznatelných nákladů.

„Pak by Jablonec z vlastní pokladny investoval necelých 300 tisíc korun, které by na základě smlouvy o spolupráci uhradil krajskému koordinátorovi po realizaci projektu a předání systému do užívání, a to nejdříve na podzim 2021. Pokud dotaci KORID LK nezíská, nebude se projekt realizovat,“ dodal Wejnar.

V současné době je v Libereckém kraji standardním zastávkovým informačním systémem vybaveno celkem 20 zastávek. Většina je v Liberci a Jablonci na tramvajové trati číslo 11, která je po modernizaci.

V rámci projektu se počítá s osazením tří typů ZIS, většinou na konstrukci nového městského typu označníku autobusových zastávek v IDOL, který vychází z osvědčené konstrukce používané v pražské integrované dopravě a v systémech městské hromadné dopravy dalších měst ČR včetně Liberce. Běžná cena jednoho velkého ZIS je 150 až 250 tisíc korun podle typu, cena nízkoenergetického ZIS je do 50 tisíc, cena interaktivního je 70 tisíc.

S osazováním ZIS souvisí i výměna samotných označníků, což je sloupek nebo konstrukce, na němž je přidělaná značka MHD. V Libereckém kraji pokračuje také plošná výměna 2851 kusů dopravních značek na 1377 autobusových zastávkách na krajských silnicích II. a III. třídy, která je naplánována na 5 let.

V loňském roce pracovníci Silnice LK osadili více než 500 kusů označníků na zastávkách na Frýdlantsku, Hrádecku-Chrastavsku a na Českodubsku. V roce 2020 jsou osazovány označníky na zastávkách při silnicích II. třídy v ostatních oblastech Libereckého kraje. V letech 2021 a 2022 se pak budou přeznačovat autobusové zastávky na silnicích III. třídy.