Členové komisí rady či výborů jabloneckého zastupitelstva si výrazně přilepší. Ale jen ti, kteří jsou zároveň zastupiteli. Nezastupitel dostane odměnu devětkrát nižší.

Navýšení odměn členů městských orgánů přineslo nové nařízení vlády. Řadový jablonecký zastupitel si podle něj od 1. března nově přijde na 1 500 korun za měsíc. Pokud je ale členem výboru či komise, dostane ještě 3 151 korun. Celkem tedy za měsíc získá 4 651 korun.

Řadový občan, který je členem výboru či komise a není zastupitelem, ale dostane jen pět set. A to ještě kvůli pozměňovacímu návrhu, ten původní zněl na tři sta korun. Výši odměny pro nezastupitele nařízení vlády neřeší, ta je na rozhodnutí právě zastupitelů.

Původní návrh na třísetkorunovou odměnu pro nezastupitele se hrubě nelíbil opozičním politikům, zejména z řad Pirátů a Společně pro Jablonec (SPJ), kteří záležitost rozvířili ještě před jednáním na sociálních sítích. „Nám ani tak nevadí, že se odměny zvedají, ale že se běžným občanům v komisích a výborech zvednou jen na tři sta korun za zasedání a zastupitelé si polepší vlastně dvojnásobně,“ popsal zastupitel Jakub Macek (SPJ).

Rozhodnutí o rozdílné výši odměn nenechaly chladného třeba předsedu osadního výboru v Proseči Miloše Krčmáře. „Jde o pohrdání občany,“ reagoval.

Pozměňovací návrh, aby obyvatelé, kteří pracují v komisích, dostali alespoň 500 korun, vzešel od zastupitelky Michaely Tejmlové (SPJ). „Návrh jsem si téměř okamžitě osvojil a změnil jsem v návrhu výši odměny nezastupitelům,“ doplnil primátor Jiří Čeřovský (ODS).

I to se ale některým z opozičních zastupitelů nelíbí. „Lidé v komisích a výborech by měli brát stejně, to by bylo férové,“ myslí si třeba zastupitel Petr Klápště (Společně pro Jablonec).

Podle primátora mají zastupitelé daleko větší zodpovědnost, a proto si zaslouží mnohem vyšší odměny než další členové komisí a výborů. „Zastupitel se na rozdíl od občana vyjadřuje k dané problematice hlasováním. Občan může navrhovat cokoliv, ale jeho odpovědnost je nulová,“ sdělil Čeřovský.

Není to poprvé, kdy se jablonečtí zastupitelé střetli kvůli odměnám. „Spor o jejich výši se táhne zastupitelstvem jako červená nit už řadu let,“ popsal tajemník jabloneckého magistrátu Marek Řeháček.

Růst odměn vyjde městskou kasu na cirka 1,3 milionu korun, celková výše se bude odvíjet podle frekvence schůzek výborů a komisí. Při navýšení se bude situace řešit standardně rozpočtovým opatřením.

ODMĚNY ČLENŮ MĚSTSKÝCH ORGÁNŮ JABLONCI N. N.

FUNKCE / DŘÍVE / NYNÍ



Člen Rady města 2822,- 10000,-

Předseda komise, výboru 2657,- 5300,-

Člen komise, výboru 2376,- 4651,-

Člen zastupitelstva 718,- 1500,-

Předseda komise, výboru, nezastupitel 2079,- 3283,-

Člen komise, výboru, nezastupitel 190,- 500,-

Neuvolněnému členu zastupitelstva, který je členem rady města, případně předsedou jedné či více komisí nebo jednoho či více výborů, případně členem jedné či více komisí nebo jednoho či více výborů náleží odměna v max. součtu za 2 vykonávané funkce s nejvyšší odměnou (už bez odměny za člena zastupitelstva).