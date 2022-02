„Náš spolek zprostředkoval návštěvu věže několika stovkám až tisícům návštěvníků, kteří vrací, do té doby opuštěné, s tunami odpadu chátrající Zauhlovačce život. Zauhlovací a vodárenskou věž považujeme za perlu Vratislavic, naprosto unikátní industriální památku a za objekt, na kterém lze učit a číst dějiny obce i technologického pokroku 20. století. Zauhlovačka sice už neplní svoji funkci, ale rozhodně nabízí nespočet možností k nalezení funkcí nových,“ řekla Deníku Jitka Jakubičková, jedna z členek spolku AvantgArt, který Zauhlovačku provozuje. Dodala, že právě otevření věže lidem považují za svůj dosavadní největší úspěch.

Když Jitka Jakubičková přišla s nápadem pronajmout si věž, vyklidit ji od tun suti a holubího trusu a otevřít ji veřejnosti, sama ani nedoufala, že se otevírání bude tolikrát opakovat. „A to nejen při červnových „Otevíračkách“, každoročně se opakuje festival na podporu věže, ale i během roku se konají akce. Že se na komunitu spolku a dobrovolníků napojí i vedení obce, architektonické katedry z Liberce i Prahy, dárci, sousedé a vratislavičtí pamětníci, stejně jako i odborníci z mnoha řemeslných oborů,“ vyjmenovala Jakubičková další úspěchy, které mají za 6 let za sebou. Hlavní podle ní je, že spolek AvantgArt stále existuje a rozšiřuje své působení. „To i přes to, že jde vlastně jen o 4 přátele, kteří o věž a Dílnu pečují a shání nadšence i finance ve svém volném čase,“ doplnila Jakubičková, která se svými společníky rozhodně nepolevuje, plánů na další rozvoj mají spoustu.

Zdroj: DeníkMomentálně mohou návštěvníci do prvních dvou nadzemních pater věže. V proskleném třetím patře chybí část podlahy, a je proto prohlídkám uzavřené. „Plán je, se souhlasem vlastníka i památkářů, z proskleného patra udělat vyhlídku do kraje i nitra násypníku, který se nachází přímo pod námi. Jak to zamýšlel i samotný architekt věže, Zauhlovačka měla být kromě zásobárny uhlí a vody také i vyhlídkou,“ nastínila jeden z budoucích kroků Jakubičková.

Kromě vyhlídky by rád spolek připomněl také historii věže a fabriky, u které leží. Pomoc by měla interaktivní naučná tabule s 3D modelem pro nevidomé. „Zauhlovačku zná téměř každý jako orientační bod v panoramatu obce i města, všichni vědí, že tu stojí, ale málokdo už ví, proč vlastně existuje. Kdo ji postavil? A proč? Proč vypadá, jak vypadá? Jak se do ní dostávalo uhlí a k čemu sloužilo,“ vyjmenovala otázky, na které by informační tabule měla odpovědět. Dalším projektem, na kterém spolek aktuálně pracuje, je audio-vizuální prohlídková trase věži, která bude sestávat z historických fotografií a nahraných vzpomínek i příběhů místních zaměstnanců a sousedů.

Kromě vzpomínek by se do Zauhlovačky mohla vrátit také výroba koberců. „Péče o Zauhlovačku a otevření Dílny Zauhlovačky sdílí tutéž myšlenku - péče o již vytvořené, zachování dědictví z minulosti, a to ať už se jedná o památky ve formě stavby nebo o památku ve formě řemesla. Vedle vybavení Dílny na práci se dřevem bychom chtěli pořídit tuftingový stroj na tkaní koberců a oživit tak kobercovou tradici tohoto místa,“ vysvětlila Jakubičková, která nedávno otevřela ve věži zmiňovanou dílu a re-use centrum nábytku.

Dílna měla ze začátku sloužit hlavně jako zázemí pro opravy věže. Nakonec ji ale spolek vloni zpřístupnil široké veřejnosti a začal organizovat různé řemeslné kurzy. „Situaci nahrála skutečnost, že Jitka je velká sběratelka a zachránkyně vyhazovaného nábytku i věcí denní potřeby. Kurzy tak dostaly jasnou podobu – renovace dřevěného a čalouněného nábytku,“ řekl Mirek ze spolku AvangArt. „Lidé nám vozí dřevěný nábytek, kterého se chtějí zbavit a který by jinak vyhodili do popelnice nebo spálili. Na pořádaných kurzech se na tomto nábytku účastníci učí opravám a postupům. Podařilo se nám do týmu sehnat úžasnou a schopnou ženu, která nábytek repasuje. Jeho prodejem se snažíme přispět na chod Dílny,“ doplnil další člen spolku, díky němuž se podařilo motivovat místní lidi k zájmu o své okolí a péči o pozůstatky minulosti.

„Za 7 let fungování našeho spolku jsme se provázali s dalšími nadšenci, se sousedy i pamětníky, s lidmi, kterým se líbí naše činnost a pravidelně navštěvují naše akce. Do práce se zapojilo přibližně 90 dobrovolníků. Otevíračku Zauhlovačky v roce 2019 navštívilo přibližně 2000 občanů, nejen místních. Snažíme se aktivizovat své okolí, stále něco podnikat a vymýšlet další akce, zlepšováky a cíle, kam chceme směřovat. Máme štěstí na lidi okolo sebe a doufáme, že aktivních občanů bude v obcích stále více,“ dodala Jakubičková