Na start závodu se letos postavilo třináct strojů, motorek malé kubatury. Ve startovním poli bylo možné zahlédnout legendární Simsony, Pionýry i Babety. V sedle posledně jmenovaného stroje se na start Ledové krysy poprvé v historii zařadila žena. „Vždy jsem se na krysu chodila s manželem jen dívat. Ale stále mě lákalo zúčastnit se. Na Babetě jsem jezdila skoro dvacet let do práce, za každého počasí, jen ty nejledovější dny jsem vynechávala,“ vyprávěla Olina Rathouská.

Současné počasí bez sněhu ji nakonec zviklalo. „Kdyby mrzlo a byl by sníh, nejela bych. Ale je krásně a kluci mě přemluvili,“ pousmála se. Na start závodu se postavila i proto, že v 66 letech pomalu s jízdou na legendárním motokole končí. „Nikam jsem se nehnala, dojela jsem v klidu. Kdybych ale věděla, jaké je na lesním úseku bahno, kde jsem skoro spadla, asi bych si účast rozmyslela,“ smála se v cíli závodu, který nedokončil jeden ze závodníků. „Mašina nějak nejela, měl jsem problém do každého kopačka. Praštil jsem s ní v prvním kole a odtlačil ji zpátky na start,“ pousmál se smutný hrdina.

Závod spočíval v projetí čtyř zhruba šestikilometrových kol v okolí obce Loužnice, závodníci projeli i okrajem nedalekého městysu Zásada. I ty nejslabší stroje absolvovaly závod za půl hodiny.

Letos ovládl recesistickou akci německý závodník Jens, který dorazil s motocyklem Simson do Loužnice na podvalu za autem. „Jsem tady tuším poosmé, vždy se na tuhle akci těším. Letos jsem sice vyhrál, ale měl jsem namále, jeden z těch mopedů mě pěkně proháněl, jednou mě v bahně i předjel. Ale Ledovou krysu mám pro letošek já,“ smál se Jens.

Recesistická akce Ledová krysa se těší zájmu motorkářů z motoklubů v okolí. To dokládá i každoroční účast hned několika členů turnovského motoklubu Black Cattle. „Myslím, že jsem nevynechal jediný ročník. Vždycky se těším na tuhle partu,“ sdělil jeho člen David. Ledová krysa se jezdí za každého počasí, nikdy se nemění termín. Na oblíbenou akci se jezdí podívat hodně lidí.

„Chtěl jsem se zase provětrat a nevyšlo to. Jak v prosinci mrzlo, uklouzl jsem na ledu a nešťastně jsem si dost závažně polámal nohu. Letos jsem rád, že jsem se mohl držet alespoň pípy,“ zasmál se prezident pořádajícího motoklubu.

Jak vlastně motoklub Kumpáni vznikl? „Měl jsem spoustu známých motorkářů z různých klubů a přemýšlel jsem, jestli do nějakého nevstoupím. Nakonec jsem se rozhodl, že si založím vlastní,“ vysvětlil Šimek. Založit motoklub – neboli MC – není ale jen tak. Nejdříve je nutné získat povolení od nejbližšího MC klubu, poté zažádat, předložit logo, název, kombinaci barev. Poté to musí ostatní MC kluby z celé republiky schválit. „Když to schválí, musíš mít sepsaná pravidla klubu. Ty si sepisuje každý klub svoje a platí jen pro členy kluby, nikomu cizímu se neukazují,“ doplnil Šimek.

Ledová krysa je ale otevřený závod, v letošním roce se ho účastnilo hned několik nováčků. „Dorazil jsem proto, že jsem se o Ledové kryse dočetl již před lety a hned mě to zasáhlo. Několik let jsem ladil stroj, několikrát mi účast utekla. Až letos. Skončil jsem uprostřed startovního pole, proto chci jet i příští rok, abych postavení vylepšil,“ zasmál se Pavel z Velkých Hamrů.