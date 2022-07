K příležitosti závodu je připravený i bohatý doprovodný program. V minulých letech tyto závody přilákaly až deset tisíc diváků a pořadatelé očekávají početnou návštěvnost i letos. Policie tak připravila opatření, jehož úkolem je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v okolí sportovního areálu – na silnici první třídy č. 65 v úseku od Rychnova u Jablonce nad Nisou až do Jablonce nad Nisou a dalších přilehlých komunikací.

JBC 4X Revelations 2022-Program

"Policie chce také zajistit bezpečnost osob i majetku a ochranu veřejného pořádku. Dále chceme zamezit páchání trestné činnosti. Hlavně kapesním krádežím, krádežím motorových vozidel a vloupání do nich," vysvětlila tisková mluvčí policie Dagmar Sochorová. Policisté budou na místě z preventivních důvodů až do neděle 17. července, s ohledem na konání oficiální after párty, která je součástí programu závodu.

"Žádáme všechny návštěvníky závodu i doprovodných akcí, kteří do místa jeho konání přijedou motorovými vozidly, aby s nimi parkovali na místech tomu určených a respektovali dopravní značení o zákazech stání i zastavení," dodala Sochorová, která připomněla, aby lidé nenechávali v zaparkovaných autech viditelně odložené věci, které mohou lákat zloděje. Lidé by si také měli hlídat své osobní věci před kapsáři.