Jeden z nejšílenějších závodů na kolech je tady. JBC 4X Revelations, závod světové série ve fourcrossu horských kol, se uskuteční na trati nad Jabloncem nad Nisou letos již podesáté.

JBC 4X Revelations 2022. | Foto: AZfotky.cz / Petr Zbranek

Jde o obrovskou show na trati plné špiček nejen tuzemské, ale také světové bikové scény, které si to rozdají loket na loket na nejtěžší fourcrossové trati světa. Letos se jablonecký závod stane poprvé finálovým závodem celé série a tak se právě v Jablonci rozhodne nejen o vítězi závodu, ale také o finálním vítězi celého letošního seriálu.

Obhájí na trati JBC 4X Revelations zatím neporažený domácí rider a hlavní organizátor celé akce Tomáš Slavík své vítězství v desetinásobném hattricku? Rozvlní vás kapely a DJs tak, jak je zvykem? Jaké triky předvede akrobatický pilot Martin Šonka a jaké extrémní freestyle paraglider Victor Carrera? Odpovědi na všechny otázky najdete od čtvrtka 13. do soboty 15. července v JBC bikeparku v Jablonci nad Nisou.

JBC 4X Revelations 2023

V pátek se již tradičně na trať spustí nejmenší závodníci a bikové naděje v rámci vloženého závodu Revelations KIDS event (kategorie do 13 let, kategorie 13-16 let), který se odjede po páteční kvalifikaci elitní kategorie. Tak jim přijďte zafandit a nechte je tak užít si atmosféru velkého závodu na trati obklopené fanoušky.

Co by bylo za JBC 4X Revelations bez Martina Šonky, vítěze závodu Red Bull Air Race a mistra Evropy v akrobatickém létání, který je nad kopcem na Dobré Vodě jako doma. Letos poprvé se divákům se svoji neuvěřitelnou show představí také chilský Red Bull atlet Victor Carrera, který se věnuje akrobatickému paragladingu.

Dětem a nejmenším bude k dispozici dětská skills zóna, kde si mohou vyzkoušet a zdokonalit své bikové schopnosti.

A nezklame ani letošní warm-up a afterparty. Návštěvníky roztancují DJs Manene a NobodyListen, špička nejen české DJ scény, milovníky kytarových tónů potěší stálice Status Praesents, kteří představí svůj nový song o JBC 4X Revelations. Dále se na podiu představí třeba kapela Heelturn, Plán B nebo Marcell, z DJs se představí také Cyper, Illya a Hrusha.

Lze sledovat i přímý přenos se závodu na YouTube a Facebook kanálech.

Oficiální JBC 4X Revelations harmonogram



Čtvrtek 13. července

Tréninky a setkání s ridery

14:00 - 17:00 Registrace

16:00 - 18:00 Oficiální tréninky

18:00 Riders BBQ (Jablonecká přehrada)



Pátek 14. července

Oficiální tréninky, kvalifikace, dětský závod

14:00 - 15:30 Finální registrace

15:30 - 17:30 Oficiální tréninky

18:00 - 19:30 Revelations KIDS event

21:00 - 03:00 Warm-up party



Sobota 15. července

Oficiální tréninky, exhibice, hlavní závod, afterparty

16:00 - 17:45 Oficiální tréninky

18:00 - 18:30 zahajovací ceremoniál JBC 4X Revelations

18:30 - 19:45 exhibice Martina Šonky a Victora Carrery

19:00 - 20:30 JBC 4X Revelations - hlavní závod

20:30 - 21:00 Vyhlášení vítězů

21:00 - 04:00 Afterparty

(změna programu vyhrazena, aktuální program na www.facebook.com/jbc4xrevelations)

Akce je pořádána za podpory sponzorů: Liberecký kraj, statutární město Jablonec nad Nisou, GHOST bikes, Red Bull, Pivovar Rohozec, A.Raymond, GoPRO, MK Cars, KODAK Jakoubě, Procentrum Design, JBC bikepark a další.