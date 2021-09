Závodilo se ve čtyřech kategoriích, a to domaděl, továrna do roku výroby 1967, továrna od roku výroby 1968 a tříkolky. Nechyběl ani bohatý doprovodný program. Proběhly ukázky jízdy tanků a ukázky vojenské techniky v podobě zbraní a uniforem. 19. ročník sjezdu a závodů traktorů opět přilákal stovky diváků.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.