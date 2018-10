Zavřeli poslední můstek. Skokani na lyžích nemají v Harrachově kde trénovat

Jablonec n. N. - Thriller, Billie Jean, Beat It či Man in the Mirror. Hudební fanoušek už zajisté poznal, že se jedná o malý výběr hitů hudební a taneční legendy Michaela Jacksona. Ten by letos oslavil své šedesáté narozeniny. A právě k jeho poctě si nejtěžší kalibr severních Čech připravil dvouhodinový, tematicky uzavřený koncert, který proběhne v jabloneckém Eurocentru v pátek 26. října.