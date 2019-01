Jablonec n. N. – Je známý český iluzionista, eskamotér a úspěšný světový rekordman Zdeněk Bradáč i fotbalovým vizionářem? To se ukáže v pondělí 23. května v devět hodin ráno, kdy otevřeme zapečetěnou obálku s jeho předpovědí přesného výsledku sobotního utkání Gambrinus ligy mezi Baumitem Jablonec a pražskou Slavií.

Přesné skóre Zdeněk Bradáč předpověděl dnes po obědě přímo v redakci Jabloneckého deníku. Obálka s jeho předpovědí bude až do pondělního rána uschovaná v redakčním trezoru.

„Před časem jsem byl na utkání Baumitu a o poločase, když jsem stál frontu na klobásu, se mě tam kdosi zeptal, jestli nevím, jak to dopadne. Tak mě napadlo, že bych to někdy mohl veřejně předpovědět,“ říká Zdeněk Bradáč.

A další meta? Časem chce veřejně předpovědět výherní čísla loterie.

Sobotní zápas, který bude iluzionista a úspěšný světový rekordman sledovat přímo v Chance areně, budou bedlivě pozorovat i policisté. Utkání totiž vyhodnotili jako vysoce rizikové.

„Je to pochopitelné, vzhledem k událostem z posledních utkání Slavie. Nejvyššímu rizikovému stupni bude odpovídat i počet nasazených policistů. Číslo ale z taktických důvodů nebudeme zvěřejňovat. Na zajištění veřejného pořádku bude kromě řadových policistů dohlížet i krajská pořádková jednotka, služební psi, strážníci městské policie, pořadatelská služba a bezpečnostní agentura,“ konstatovala tisková mluvčí jablonecké policie Ludmila Knopová.