Zdeněk Joukl žije v Desné od počátku osmdesátých let minulého století. Za tu dobu se stal nepřehlédnutelnou osobností zdejšího každodenního života. Sociolog, aktivista, ekolog, ale i básník a sepisovatel pamětí.

Kde jste se narodil a vyrostl?

V Kladně. Ale ne v tom industriálním tak, jak si ho člověk asi vybaví. Z domku ve vilové čtvrti jsme měli pár kroků do lesa. Už od raného dětství jsem tedy samozřejmě obstarával takové ty běžné drobné práce, jako chodit do studně pro vodu, do sklepa pro uhlí a vynášet popel. Měli jsme slepice, králíky. To myslím dnešním dětem, zvláště těm, které žijí v panelácích, chybí.

Co jste studoval?

Na Kladně jsem vychodil gymnázium. Šla mi matematika a fyzika, podle mne jsem se i díky tomu naučil dobře hrát šachy. Táta chtěl, abych šel na vysokou školu, a tak jsem mu vyhověl a šel do Plzně na Vysokou školu strojní. Bavilo mě to, některé předměty ale byly příliš specializované směrem, který mne moc nezajímal. V Plzni kladli velký důraz na turbíny a to bylo mimo můj svět. Už tehdy jsem rád fotografoval.

Jaké bylo vaše první zaměstnání?

Umístěnku jsem dostal do SONP Kladno, tedy do Poldovky. Dělal jsem technologa, technika, konstruktéra.

V roce 1968 jste se angažoval v takzvaném Pražském jaru. Jaká byla odveta tehdejšího režimu?

V roce 1968 jsem byl členem České strany národně sociální a spoluzaložil podnikovou organizaci, což se samozřejmě komunistům nelíbilo. Pracoval jsem i v Okresním mírovém hnutí. Přitížilo mi i setkání se šachovým velmistrem Luďkem Pachmanem, což byl už v té době aktivní antikomunista. Podílel jsem se i na podpisových akcích za zrušení Lidových milic, za zrušení cenzury a vypsání svobodných voleb. Měli jsme asi pět tisíc podpisů, když k nám vtrhla vojska Varšavské smlouvy. Museli jsme vše spálit. To vše se stalo důvodem k mému propuštění z Poldovky.

Bránil jste se nějak?

Nejdříve mne vyhodili kvůli nadbytečnosti, což byla hloupost. Vzal jsem si právníka a soud kupodivu rozhodl, že mě podnik vyhodil neoprávněně. Vedení závodu mne tedy vyhodilo podruhé a to pro ztrátu důvěry. Aspoň jsem dostal tříměsíční odstupné.

