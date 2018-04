Zdevastované domy šly k zemi. Města řeší další využití pozemků

Jablonecko – Miliony korun, stovky hodin času, mnohdy nejistá návratnost vynaložených peněz. Letošní rok začal na Jablonecku masivní demolicí objektů.

Z Tanvaldu zmizí „dům hrůzy", začala jeho demolice

Jako první padlo bývalé nádraží v Nové Vsi nad Nisou. Zbourat ho nechal jeho vlastník, Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta plánovala i demolici dolního nádraží v Jablonci a nádraží ve Velkých Hamrech. A to i přesto, že o první měla zájem Společnost pro obnovu kolejových drah v Jablonci nad Nisou a o druhé město Velké Hamry.

Po návštěvě vládní suity v čele s Andrejem Babišem na Jablonecku je ale situace jiná. SŽDC změnila názor a objekty nabídne k jinému využití. „Určitě tam chceme zachovat byt, ve výhledu je třeba i nějaké menší muzeum,“ řekl starosta Velkých Hamrů Jaroslav Najman.

Společnost pro obnovu kolejových drah v Jablonci nad Nisou by v budově dolního nádraží ráda zřídila své sídlo s klubovou místností. A také velký model kolejiště přístupný veřejnosti. „Nádraží je posazené mezi železniční a tramvajovou trať, nic takového nikde v republice není. Jedinečné je i svým zakomponováním do opěrné zdi, byla tu první stáčírna vína v Jablonci,“ vypočítal dopravní specialista a člen společnosti Jindřich Berounský.

Letos už padl velký bytový dům na okraji Tanvaldu u někdejšího autobusového nádraží. Neřeklo se mu jinak než „dům hrůzy“. Desítky let v něm žily sociálně slabé rodiny. Město objekt koupilo od pražské realitní kanceláře za 3,8 milionu korun, demolice a uklizení pozemku bude radnici stát další dva miliony.

„Uvažovali jsme chvílio dotaci, to by ale trvalo, navíc s nejistým výsledkem, a tak jsme do toho šli jako město sami. Jde totiž o velmi významné pozemky, takže se nám jistě může v budoucnu investice vrátit,“ uvedl starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek. „Otázku využití celého prostoru by mělo řešit až zastupitelstvo města, které vzejde z podzimních komunálních voleb,“ doplnil.

Zcela jiná je demolice brownfieldu v centru Železného Brodu. Někdejší továrna na výrobu teploměrů je zamořena rtutí. Je otázkou, co na místě vznikne, podle odborných posudků se tu ale kvůli rtuti v půdě nemohou stavět objekty. Ve hře je tak například in-line dráha s parkem. Před několika týdny musel jablonecký magistrát přistoupit k demolici soukromého objektu ve Smetanově ulici.

Objekt hrozil zřícením do ulice, majitel nereagoval na nařízení stavebního úřadu. Město za demolici zaplatí dva miliony bez DPH. A peníze bude po majiteli vymáhat. „S vlastníkem nyní probíhají jednání a uvidí se, jak moc bude vymáhání skutečných nákladů úspěšné,“ sdělila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.