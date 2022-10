Sklářskou výrobu nelze zastavit ze dne na den. "Budeme muset pec postupně vyhasit, potrvá to týden, provoz navíc budeme muset i v listopadu a prosinci temperovat, aby nepopraskaly trubky," řekl majitel sklárny. I když budou podle něj sebeopatrnější, pec bude po vyhašení poškozená a bude nutné ji opravit. "Na to, abychom postavili novou, jak jsme původně plánovali, už nemáme," dodal. Znovu chtějí v peci zapálit po Novém roce a zhruba o dva týdny později začít znovu vyrábět. "Doufám, že se zaměstnanci vrátí, na to abych je ty dva měsíce držel, už nemám," dodal.

Ceny energií letí vzhůru, nutí obce na Jablonecku k šetření

Vláda v září schválila pomoc pro velkoodběratele elektřiny a plynu, výhledově by měli čerpat podporu kvůli vysokým cenám energií. Na program je připraveno 30 miliard korun. Energeticky náročné firmy budou moci získat až 200 milionů korun, ostatní nejvýš 45 milionů. Podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) je podpora určená zejména firmám ze zpracovatelského průmyslu, dále těžebního průmyslu, ale také zemědělství či lesnictví. Podle Novosada to ale bude až na příští rok. "Letos nám nikdo nepomůže," posteskl si.

Harrachovská sklárna je nejstarší fungující sklárnou v Evropě a letos slaví 310 let od svého založení. Podnik vyrábí luxusní nápojové a užitkové sklo a křišťálové lustry, v loňském roce utržila sklárna přes 50 milionů korun, o pětinu víc než v roce 2020. Součástí areálu je sklářské muzeum, prodejna českého skla a porcelánu, výtvarná dílna, minipivovar, pivní lázně, hotel a restaurace. Zda zůstane tato část areálu otevřená, zatím podle Novosada není rozhodnuto.