Ze starého výměníku v Železném Brodě bude knihovna

Železný Brod – Někdejší výměník na Jiráskově nábřeží v Železném Brodě halí stavební plot. To proto, že po letech došlo na plánovanou přestavbu objektu na městskou knihovnu.

Nevzhledný opuštěný výměník, kde před více než dvaceti lety sídlila i prádelna, se do konce příštího roku promění v moderní knihovnu s multifunkčním sálem.Foto: MěÚ Železný Brod

Od prvotního nápadu přesunout bibliotéku do opuštěné budovy někdejšího výměníku a prádelny uběhlo už více než deset let. Doba na to nastala až nyní. „Ke konci příštího roku by měla být knihovna kompletně přesunuta,“ sdělil starosta František Lufinka. Z výměníku vznikne knihovna s multifunkčním sálem. Objekt bude kompletně zateplený, rekonstrukcí projde střecha, stěny, podlahy i okna.

Přestavba se zdržela o dva roky i proto, že propadla původní stavební povolení. Stavba má stát 26 milionů korun a město ji celou hradí ze svého. „Neexistuje dotační titul, který by nám pomohl. Snad se podaří získat alespoň dva miliony korun na opláštění,“ zmínil František Lufinka.

Hned na začátku ale stavitelé narazili na problémy. „Překvapily je škvárové zásypy ve stropě, snad kdysi dávané kvůli izolaci. I stěny jsou neskutečně křivé, i šest centimetrů na metru. Takže to se bude muset rovnat, nejspíše sádrokartonem,“ popsal starosta. Městská knihovna v Brodě je stranou dění, nachází se ve starém domě v části Poříč. „Ta budova je technicky dosluhující, špatný je vstup, podlahy. A je i stranou centra,“ potvrdil vedoucí odboru územního plánování a rozvoje radnice Martin Řehák.

Původní projekt vznikl už v roce 2008 a spojoval knihovnu s mateřským centrem. To místo v objektu, kde bývala i prádelna, nedostalo. Bourací práce odstartovaly v srpnu a další stavební práce budou pokračovat zhruba do podzimu 2019. Multifunkční sál, který vznikne v přízemí objektu, bude sloužit třeba nedalekému Středisku volného času Mozaika. „Kroužky nemají dostatečné prostory,“ doplnil starosta. Železnobrodská radnice se musí „poprat“ i s havarijním stavem lávky přes Jizeru, která stojí nedaleko přestavovaného výměníku.