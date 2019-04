Před dvanácti lety vyrostl v sousedství známého novogotického zámku Sychrov nový hotel. Na místě bývalé jízdárny Rohanů ho postavila společnost Syner s využitím evropských dotací. Na apríla roku 2007 začalo zařízení zájemcům nabízet 85 lůžek či kongresový sál. „Hotel má sloužit zejména náročné klientele a kongresové turistice,“ říkal tehdy novinářům jeho ředitel Marek Prchala.

Jenže vloni na podzim čtyřhvězdičkový hotel zavřel a společnost Regal estate, která patří do holdingu Syner group, se ho teď snaží prodat. První veřejné nabídky zatím nikdo nevyužil, lhůta pro podávání nabídek skončila 15. března, nyní se posunula až do 3. května.

Jak v úterý informoval hejtmanův náměstek Pavel Svoboda (ČSSD), možným kupcem hotelu by se mohl stát Liberecký kraj. Schází mu totiž kapacita pobytových lůžek sociálních služeb. „Evidujeme značný převis žádostí do našich domovů a v budoucnu lze očekávat, že počet žádostí poroste. Současná čekací doba na přijetí žadatelů do našich zařízení je 12 měsíců,“ informoval Svoboda.

Z bývalého hotelu by se tak mohl stát domov pro seniory. Podle Svobody už si krajští úředníci byli areál dokonce prohlédnout a jsou připraveni o nákupu jednat. „V porovnání se stavbou na zelené louce by odpadly problémy s výběrem a nákupem vhodného pozemku. Celý proces by byl urychlen, v případě včasného započetí přestavby by byla lůžka k dispozici v roce 2020,“ vysvětlil Svoboda.

Za vybudování hotelu před lety Syner zaplatil více než 150 milionů korun, z čehož více než 60 milionů pokryla evropská dotace. „Minimální cenová nabídka není stanovena, avšak v tuto chvíli víme, že vlastník má představu, že by za něj mohl získat částku 68 milionů korun,“ stojí ve vyjádření krajského investičního odboru.

Chce to plánovat, ne náhodu

V možné koupi hotelu ale vidí otazníky například opoziční zastupitel Jan Korytář (Změna), podle něj by se nová lůžka měla budovat na základě koncepce, a ne nahodile podle toho, že je nějaký hotel zrovna na prodej. „Klíčová je cena, za kterou by měl hotel být. Druhá věc je, jestli je to vhodná lokalita pro domov seniorů. Přeci jenom, Sychrov je dost odříznutý,“ prohlásil Korytář.

Podle hejtmana Martina Půty (Starostové) je nákup hotelu jen jednou z možností, ani případných osm desítek nových lůžek totiž stačit nebude. V plánu je proto navýšit počet lůžek i v domově důchodců ve Velkých Hamrech. Tamní přestavba je odhadnutá na 37 milionů korun, vzniknout by zde mohlo až 49 nových lůžek.

Kraj také uvažuje o tom, že by se na domov seniorů mohla přebudovat budova Krajské nemocnice v Jablonném v Podještědí. V Libereckém kraji se v domovech pro seniory a v domovech s takzvaným zvláštním režimem nachází 1701 lůžek. Na jedno lůžko tak připadá mnohem více obyvatel než v jiných podobně lidnatých českých krajích.