Kvůli kácení porostu chystá Správa železnic výluky na trati z Liberce do polské Sklářské Poruby, konkrétně na úsecích Kořenov – Harrachov a Smržovka – Tanvald.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

V termínu 18. - 20. března budou denní výluky probíhat v úseku Kořenov – Harrachov, a to vždy od 7.30 do 15.00. Na stejné trati nebudou ve dnech 21. a 22. března jezdit vlaky také mezi stanicemi Smržovka a Tanvald, a to vždy od 7.25 do 14.55.

Po dobu výluk budou vlaky nahrazeny autobusovou dopravou v časech dle výlukového jízdní řádu. Ve dnech 18., 19. a 20. března bude náhradní doprava vedena v úseku Kořenov - Harrachov - Szklarska Poręba Górna a zpět, ve dnech 21. a 22. března v úseku Smržovka - Tanvald (- Desná) a zpět.

