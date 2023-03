Adéla Gážiová vede již několik let soubor My Gospel se základnou v Železném Brodě. Spontánně založený soubor dnes zpívá po celém Libereckém kraji. Již tuto sobotu jej čeká benefiční koncert pro dobrovolnický hospic v Semilech.

Soubor My Gospel vede Adéla Gážiová. | Foto: archiv My Gospel

Semilský Domácí hospic 14 pomocníků je unikátním projektem. Protože svou velikostí nedosáhne na platby od pojišťoven, je zcela závislý na grantech, dotacích a darech. „Přístroje a léčiva získáváme především z takzvaných účelových dotací. Největším problémem je sehnat peníze na platy,“ poznamenala jedna ze zakladatelek hospicu Marie Zahrádková.

Na provoz hospicu již tuto sobotu 18. března od 17 hodin v kostele Sboru Dr. Karla Farského v Semilech přispějí návštěvníci benefičního koncertu železnobrodského souboru My Gospel. Proč si soubor vybral zrovna hospic? „Obdivujeme lidi, kteří dělají tuhle náročnou práci. Náročnou nejen fyzicky, ale i psychicky. Navíc za podprůměrné platy, což je žalostné,“ popsala vedoucí souboru My Gospel Adéla Gážiová.

CO JE TO GOSPEL

Hudební žánr, význačný dominantní úlohou vokálů (často silně harmonicky řazených), přičemž texty jsou náboženské povahy, zejména křesťanské. Dalšími odvozenými styly jsou např. současný gospel, tzv. černý gospel, nebo moderní křesťanská hudba.

S podobnými akcemi má soubor zkušenosti již z minulosti. Jen loni proběhl koncert pro Ukrajinu v Semilech, v květnu pak v Turnově benefiční koncert pro neziskovou organizaci Amelie, která pomáhá onkologickým pacientům a jejich rodinám.

V čele souboru stojí Adéla Gážiová dva roky. Ke zpěvu gospelu ale přičichla již v roce 2018. Tehdy ji doslova uhranul vánoční koncert libereckého souboru Gospel Generation doma v Hodkovicích nad Mohelkou. Za pár týdnů se stala jeho členkou. A to přes svou kolegyni z práce. „Jen jsem se zmínila, že bych také ráda zpívala v podobném sboru. A najednou slyším z vedlejší kanceláře, jak kolegyně někomu telefonuje a chichotá se. Pak mi přinesla lístek s telefonním číslem a že se mám stavit na zkoušku. V tu chvíli jsem nevěděla, jestli jí mám zabít nebo dát pusu. Ani nevím proč, ale skoro hned jsem se stala sólovou zpěvačkou.“

Soubor My Gospel vede Adéla Gážiová.Zdroj: archiv My GospelDnes žije hudbou naplno. Při účinkování v Gospel Generation naskočila do jabloneckého Gospel Yetu a protože gospelové soubory jsou provázané, dostala pak nabídku hostovat v železnobrodském My Gospel. Během chvíle se stala vedoucí posledně jmenovaného souboru. Každý čtvrtek po práci v Liberci přijede do Železného Brodu, aby dala řád zdejšímu souboru. „Zpíváme jak gospelové tradicionály, tak převzaté soudobé písně. V podstatě nejsme klasický gospelový soubor,“ pousmála se Gážiová.

My Gospel není ani profesionálním souborem. Podle Gážiové je to znát. „Není to jen o hudbě, jsme všichni kamarádi, každá zkouška je velká jízda. Scházíme se i mimo sbor.“ Kromě klasických koncertů, v případě gospelového souboru pořádaných povětšinou v kostelech, se My Gospel vydává i ven. Třeba při celorepublikové akci Zpěvomat. Na podzim roku 2021 členové obcházeli se židličkou a tabulí Železný Brod a na přání kolemjdoucích zapěli některou z nabízených písní. Loni nasedli do vlaku mezi Brodem a Turnovem a opět zpívali. „To byla moc pěkná akce, užili jsme si to, po cestě jsme se stavili na Boučkově statku na Malé Skále.“

My Gospel ale není jen třicet zpěváků, důležitý je i hudební doprovod. V současné době soubor hledá baskytaristu a hráče na bicí. „A ještě zpěváky, muže. To je velká bolístka. Kdyby přišli alespoň tři, budeme spokojené. Vždyť je nás třicet a skoro samé ženské,“ láká vedoucí souboru. Soubor zkouší každý čtvrtek na faře u železnobrodského kostela svatého Jakuba Většího. V samotném kostele již tradičně vystupuje na benefičním koncertu k Tříkrálové sbírce.

Pomoc pro hospic

Semilský Domácí hospic 14 pomocníků poskytuje péči lidem v terminálním stavu. „Podáváme jim pomocnou ruku nejen zdravotní, ale i psychickou a sociální. Pracujeme i s nejbližší rodinou. Nejen s ošetřováním, ale se zvládnutím celé situace. Poradíme, na co mají nárok vzhledem k pojišťovnám a ke státu, ale hovoříme s nimi i o lidských problémech,“ vysvětlila Zahrádková.

Každý klient má svůj životní příběh. „Je to velice individuální, klient od klienta. Těžko by se vyprávělo o někom konkrétním. Jak to zvládáme? Jsme věřící, konec života není koncem. To nám pomáhá a dokážeme poskytnout i duchovní pomoc,“ popsala jedna ze zdravotních sester a další zakladatelka semilského hospice Lucie Stránská.

Hospic 14 pomocníků působí především na Semilsku. „Myslím, že s výjimkou Českolipska, je Liberecký kraj hospicovou péčí vcelku uspokojivě pokryt. Jde o velký pokrok oproti předchozím letům, kdy tu nebyla ani jedna podobná podpora,“ doplnila Zahrádková.

Druhým zařízením v kraji, a podstatně větším, je Hospic svaté Zdislavy. V současné době poskytují oba hospice služby v domácím prostředí svých klientů. Při nemocnicích v Turnově a České Lípě provozuje větší hospic takzvané Rodinné pokoje. Od ledna 2016 nabízí občanům Libereckého kraje další model péče, lůžkové zařízení v části Liberce Perštýně.

CO JE TO HOSPIC



Hospic je zařízením, jež pečuje o pacienty v terminální fázi jejich onemocnění. Poskytuje paliativní lékařskou péči těm, u nichž medicína vyčerpala všechny své možnosti. Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje tuto péči jako „aktivní komplexní péči o pacienty, jejichž onemocnění již nereaguje na kurativní léčbu. Stěžejní je kontrola bolesti a dalších symptomů, psychologických, sociálních a duchovních potíží. Cílem paliativní péče je dosažení nejlepší možné kvality života pacientů a jejich rodin".



Semilský Domácí hospic 14 pomocníků funguje jako mobilní služba, o klienty se stará v jejich domovech.