Úřední hodiny registru vozidel v Železném Brodě budou omezeny ve středu 9. září a ve středu 16. září.

Oba tyto dny bude otevřeno pouze do 15.00 hodin. Důvodem omezení úředních hodin je školení zaměstnanců. V ostatních dnech bude registr otevřený ve standardní době. V pondělí od 8.00 do 17.00 a v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 12.00.