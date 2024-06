Od pondělí 10. června začaly v Železném Brodě platit první uzavírky kvůli přípravám na Železnobrodský jarmark. Akce se koná od pátku 14. do neděle 16. června a přinese změny v dopravním režimu v centru města. Opatření zahrnují uzavírky komunikací a změny v provozu.

Atmosféra Železnobrodského jarmarku v roce 2023. | Foto: Petr Červa

Od pondělí 10. června (od 8:00 hodin) začaly v Železném Brodě platit první uzavírky kvůli nájezdu atrakcí na nadcházející Železnobrodský jarmark. Ten se uskuteční od pátku 14. do neděle 16. června v centru města.

Do pondělí 17. června (do 8:00 hodin) je již uzavřena místní komunikace Jiráskovo nábřeží od křižovatky s ulicí Sokolská po křižovatku s Masarykovou ulicí, tedy po most přes Jizeru. Dalším omezením je uzavření vjezdu do ulice Smetanovo zátiší od náměstí 3. května a změna dopravního režimu v této ulici na obousměrný provoz.

Jarmark v Železném Brodě. Pestrý program od punku po dechovku

Od pátku 14. června od 8:00 hodin do neděle 16. do 20 hodin na silnici II/288 nábřeží Obránců míru dojde k uzavírce od křižovatky s Masarykovou ulicí od mostu po koupaliště. Objížďka je možná přes silnice III/2881 - Husovu ulici (změna režimu na obousměrný), Horskou Kamenici, Jesenný, Podbozkov.

Vozidla ponechaná v uzavřených lokalitách budou odtažena. V případě dotazů se informujte na městské policii Železný Brod, tel. 602 646 188.

