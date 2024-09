V pondělí 16. září by měly začít stavební práce na silnici č. I/10 mezi Železným Brodem a Loužnicí, které způsobí částečnou uzavírku provozu. Řidiči by měli počítat s možným zpožděním a dopravními omezeními, která budou řízena semafory.

Již ve čtvrtek 12. září měly dle rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje začít stavební práce na silnici první třídy číslo 10 v úseku mezi Železným Brodem a Loužnicí. S ohledem na nepříznivé počasí byl začátek těchto prací posunut na pondělí 16. září.

Z důvodu provádění stavebních prací bude v takzvaných „železnobrodských zatáčkách“, které jsou oblíbeny mezi motocyklovými nadšenci, provedena částečná uzavírka provozu, která bude označena dopravním značením. Celé staveniště bude rozděleno do čtyř úseků cca po jednom kilometru, které se budou asfaltovat postupně. „Stavební práce budou v těchto etapách probíhat postupně, budou prostřídány oba jízdní směry a vždy dojde pouze k částečné uzavírce provozu, tedy bude uzavřen vždy jen jeden jízdní pruh,“ sdělila mluvčí krajské policie Dagmar Sochorová.

Plánovaný konec stavebních prací je podle původního rozhodnutí naplánován do 21. září. „V tuto chvíli však nemůžeme vyloučit to, že k ukončení částečné uzavírky vdaném úseku bude s ohledem na počasí a odložení zahájení stavebních prací bude po tomto původně plánovaném termínu,“ doplnila Sochorová.

Vzhledem k situaci upozorňují policisté řidiče, aby v úseku počítali s možným zpožděním a popřípadě na svoji cestu vyjížděli s časovou rezervou. Doprava v místech, kde budou probíhat stavební práce, bude řízena semafory. Dopravní omezení se bude mimo jiného také dotýkat dvou křižovatek, a to křižovatky U Pyrámu se silnicí vedoucí do Pěnčína a křižovatky U Červeného Domu se silnicí č. 287 ve směru do Bratříkova.

