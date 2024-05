Motorkářský klub Kumpáni z Loužnice v sobotu 4. května opět zahájil motorkářskou sezónu moto mší v kostele svatého Jakuba Většího v Železném Brodě. Po mši následovala spanilá jízda a program v klubovně v obci Loužnice u Železného Brodu.

Každoročně se sem na začátku května sjíždí stovky motorkářů a příznivců „větru ve vlasech“. Na Malém náměstí v Železném Brodě pod kostelem byly k vidění motocykly všech možných druhů, od malých skútrů po silné choppery.

Motorkářské mše probíhají na začátku sezóny hned na několika místech v republice. „Dělají to tak mnohde. Poprvé jsme to dělali na zkoušku a lidem se to zalíbilo, na mašiny se přijdou podívat. Líbí se to i církvi, protože jim finančně přispějeme,“ sdělil prezident motoklub Kumpáni Czech Loužnice Milan Šimek. Prazáklady moto klubu Kumpáni Czech Loužnice se dají vystopovat do roku 2003.

