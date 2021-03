Pohyb na čerstvém vzduchu je v téhle době ten nejdůležitější, a tak si železnobrodské Rodinné centrum Andílek připravilo výzvu Za poznáním Železnobrodských krás.

Cykloturistika. Ilustrační snímek. | Foto: DENÍK/ Ivan Babej

Na celý březen připravilo 15 zajímavých míst, na kterých čeká na zájemce otázka a úkol. Každé místo je postupně až do konce března zveřejňováno na sociálních sítích centra. Na místě čeká vždy tužka a papír, by se účastníci mohli podepsat. Po návštěvě daného místa organizátory potěší, když jim účastníci pošlou své fotografie. Výzva trvá do 31. března.