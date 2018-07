Žena plavala nahá, proto nereagovala na volání strážníků

Jablonec n. N. – V noci ze středy na čtvrtek zalarmoval strážníky muž, který měl strach o svoji přítelkyni.

Ta si údajně šla zaplavat do přehrady a už se delší dobu neozývala ani nebyla vidět. Strážníci ze břehu nikoho neviděli, a proto se vydali přímo do vody do míst, kde se podle slov svého přítele měla dotyčná plavkyně nacházet. Vtom se žena ozvala a plavala směrem ke strážníkům. Vysvětlila, že si, jako každý den, šla po práci zaplavat. Na hlídky MP nejprve nereagovala, protože plavala nahá. Až posléze si uvědomila vážnost situace a začala komunikovat. „Strážníci nezodpovědnou ženu poučili, aby příště při plavání reagovala na volání okamžitě,“ informovala mluvčí jabloneckého magistrátu Markéta Hozová.