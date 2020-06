„O úsilí a práci jedinečných žen se zpravidla málo mluví, a zůstávají tak neprávem nedoceněny. Přitom právě ony si zaslouží, aby se o nich vědělo, a mohly tak třeba inspirovat své případné následovnice,“ připomněl krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a územního plánování Michal Kříž. Právě on převzal nad soutěží za Liberecký kraj záštitu.

Soutěž se týká těch žen, které dosahují úspěchu ve své profesi, zároveň se aktivně podílejí na veřejném životě, pomáhají nemocným, seniorům, dětem či zvířatům a k tomu ještě pečují o vlastní rodinu. Kdokoli může prostřednictvím webové stránky www.zenaregionu.cz přihlásit do soutěže svoji favoritku. Ze všech zaslaných přihlášek odborná komise vybere deset příběhů žen z daného regionu, které postoupí do soutěže o prvenství v rámci regionálních kol. O výsledném pořadí rozhodne veřejnost pomocí on-line hlasování.

V Libereckém kraji v minulém roce zvítězila podnikatelka Kamila Dvořáková. „Už několik let se věnuje tradiční textilní výrobě, která je pro Mimoň a Liberecký kraj typická. Buduje značku Koza z Mimoně a svou kvalitní prací z kvalitních materiálů šíří dobré jméno české práce za hranice kraje i České republiky. Ve volném čase se zabývá charitativní činností v oblasti útulků pro kočky, aktivně podporuje programy kastrací venkovních koček a sama se stará o devět těchto zvířat z ulice či z útulků,“ představil loňskou vítězku radní Kříž.

„Už jen svou účast v této soutěži považuji za velký úspěch, nominace a výběr v takové konkurenci do první desítky mi udělaly velkou radost a vzala jsem to i jako výzvu pro své další aktivity. Velmi mě potěšila důvěra všech, kdo mi dali svůj hlas. Vítězství v krajském kole bylo zvláštní, nebudu zastírat, že jsem si ho moc přála, ale když pak vyslovili mé jméno, nemohla jsem uvěřit. Manžel do mě musel šťouchnout, abych vstala a šla na pódium. Můj život se ale změnil jen maličko pro prvních pár týdnů,“ popsala svou zkušenost Dvořáková.

Kdo ji na krajském trůnu pro Ženu regionu vystřídá? O tom bude jasno v průběhu letních měsíců.