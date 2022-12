Žena v Jablonci nabízela jménem města kontrolu úniků tepla, už ji chytili

Kdo by rád neušetřil za teplo? Ale pozor, i v takovém případě může zájemce narazit. V Jablonci nabízela žena lidem kontrolu úniků tepla. Uváděla, že službu platí město Jablonec. To se od jejího tvrzení distancovalo, byla to zřejmě záminka, jak se dostat do bytů důvěřivých nájemníků.

